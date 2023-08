La China Suárez cantó junto a Ecko y dio de qué hablar en las redes: el video que se hizo viral

La China Suárez continúa afianzándose en la música. La actriz argentina decidió apostar por su faceta como cantante y ya ha lanzado varios sencillos. Entre ellos, algunos temas con referentes del género urbano como El Polaco, Rusherking, y ahora Ecko. Aunque también ya cuenta con varios singles en solitario.

Este fin de semana, la China Suárez volvió a ser noticia tras su presentación en vivo junto a Ecko. Sobre el escenario de la famosa fiesta Bresh, María Eugenia cantó “Pasatiempo” con el rapero y causó revuelo en las redes sociales. Rápidamente, un video capturado por el público presente se hizo viral y los usuarios no tardaron en dejar sus opiniones.

Muchas cuentas, tanto de TikTok como Twitter (ahora X), señalaron la química entre ambos artistas. “Como la mira,cosas que no me van a pasar en la vida”, “Hipnóticos!!cuanta belleza junta!!!èl la come con la mirada”, “el verdadero quien pudiera” fueron algunos de los mensajes que dejaron en el clip.

Por su parte, la China hizo publicó en su cuenta de Instagram varias imágenes de su paso por el escenario junto a su colega. Allí, nuevamente, se hicieron presentes los comentarios de sus seguidores.

La China Suárez cantó junto a Ecko y dio de qué hablar en las redes Foto: Instagram

Esta vez sus fans fueron más allá de simplemente halagar su trabajo. También le hicieron un pedido bastante especial: “No perdones china hacelo por nosotras”, “como te miraaaaaa yo que vos no le perdono amigaaaaa”, “hacelo por nosotras chinaaa,entralee a ese bombón”.

Las fotos de la China Suárez y Ecko que revolucionaron las redes

En su posteo, la China Suárez compartió varias fotografías junto a Ecko y que rápidamente se llevaron miles de corazones rojos. “Gracias a todos por la onda y por cantarla con nosotros”, escribió para su público.

