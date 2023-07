La China Suárez adelantó “Pasatiempo”, su colaboración con Ecko, con un romántico video

La China Suárez ha dejado atrás su faceta en la actuación para embarcarse en una nueva aventura en el mundo de la música. Aunque esta decisión inicialmente generó muchas críticas, ella se muestra determinada a hacerse un lugar en la música urbana y seguir su pasión. Primero lo hizo con El Polaco, luego con Rusherking y ahora, anunció un featuring con Ecko.

Su incursión en la música no ha sido fácil, pero la China Suárez ha demostrado una fuerte convicción y perseverancia para enfrentar las críticas y los desafíos que han surgido en su camino. Su dedicación y entrega a este nuevo proyecto han sido evidentes, y ha trabajado arduamente para perfeccionar su talento musical.

La China Suarez grabando su nuevo tema Foto: instagr

Recientemente, lanzó su canción en solitario “Desaniversario”, la cual ha generado mucha controversia debido a que todo parece indicar que está dedicada a su ex novio, el cantante Rusherking. Este sencillo ha sido el centro de atención y ha generado diversos comentarios y especulaciones en el mundo de la farándula.

“Desaniversario: Esta canción va dedicada a todos los aniversarios que no pudieron ser. A veces no es una persona quien te rompe el corazón, es la frustración de algo que no pudo ser” anunciaba la cantante de “Lo Que Dicen de Mí” en uno de sus posteos en Instagram.

El tema fue lanzado el mismo día que Shakira lanzó “Copa Vacía”, el jueves 29 de junio. “Siempre imaginaba despertarme con vos y darte los buenos días. Sin darme cuenta de que solo estaba en mi mente, solo fue una utopía. Yo te di todo de mí, pero a cambio solamente recibí este (des)aniversario”, fue una de las partes de la letra de la canción de la actriz, que dio mucho qué hablar ni bien se dio a conocer entera.

La nueva colaboración de la China Suárez con Ecko

La China Suárez ha emocionado a sus seguidores al compartir un adelanto de su próxima canción en un posteo en Instagram. Esta llamativa colaboración llevará por nombre “Pasatiempo” y contará con la participación del destacado rapero Ecko. Su estreno está programado para el 27 de julio.

En el adelanto que compartió, se puede ver a ambos artistas en una gran actuación que revela la historia de desamor de una pareja. La interpretación llena de emotividad y pasión captura la esencia de la canción, anticipando una colaboración que promete conectar profundamente con el público.

“Me abandonaste y me olvidaste… Sabes que por ti mucho sufría y nunca pude entender. Solo fui un pasatiempo para ti” es una de las partes que entona la China Suárez en este nuevo tema que llena de expectativa a los fanáticos y medios de comunicación que seguramente se hagan eco de este tema, luego de su lanzamiento.