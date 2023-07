Duki vs Ecko, la historia del BEEF más grande del FREESTYLE argentino

Duki y Ecko son dos de los más grandes representantes del freestyle en Argentina. Compartieron las mismas plazas, batallas y amigos en común. Ambos batallaron en El Quinto Escalón, la competencia que nació en 2012 en la escalera de una de las entradas laterales del Parque Rivadavia, en la esquina de las calles Chaco y Doblas. En 2016 estos encuentros se popularizaron hasta convertirse en el torneo de plaza más grande de habla hispana, con miles de asistentes domingo por medio.

Largos años tuvieron a Ecko y Duki como protagonistas en las batallas, pero a medida que el tiempo y la fama de cada uno subía, decidieron tomar caminos diferentes en sus carreras musicales. Duki se encontraba en un nivel muy popular y ya había lanzado su álbum Súper Sangre Joven en el año 2019. Por otro lado, Ecko estaba incursionando en nuevos ritmos dentro de la escena urbana, como el reggaetón y la cumbia.

Duki y Ecko en el Quinto Escalón Foto: youtube

La rivalidad entre los traperos venía sintiéndose, pero no de manera pública, hasta que un comentario de Ecko encendió la polemica. En un programa de radio de Vorterix, el cantante afirmó que no le gustaba la nueva música de Duki y que prefería sus colaboraciones con Omar Varela, su antiguo productor.

La respuesta del trapero no se hizo esperar. En sus redes sociales le pidió a su colega que se callara y que no opinara de su música y además lo trató de “fracasado”. La polémica siguió y el beef cobró más fuerza. Ecko acusó a su colega de envidioso dado que “su música ya no estaba en auge” y Duki denunció que su colega le cobraba $100.000 pesos a los artistas emergentes para producir sus discos.

Luego de estos días y vueltas que tuvieron por redes sociales que mantuvieron a sus fans con la alarma encendida cada vez que alguno subía algo en sus redes. Ambos desmintieron las incriminaciones del otro y crearon lazos con algunos aliados del ambiente, como en el caso de Duki junto a Ysy A o en el caso de Ecko junto a Dillom.

El presente de Duki y Ecko

Duki es uno de los raperos que logró despegar de manera incalculable en la escena de música urbana. Recientemente, acaba de lanzar su nuevo álbum, Antes de Ameri. Dentro de este disco hay varias colaboraciones, Lucho SSJ, C.R.O, Akapellah, Salastkbron y Quevedo, entre otros. En este disco el rapero explora varias melodías de trap y sus derivados.

Duki Foto: Instagram

Por su parte, Ecko viene de estrenar los nueve episodios de la segunda temporada de Días de gallos la serie que co-protagoniza junto a Ángela Torres y Tomás Wicz.. Además lanzó hace pocas semanas “Mafia Lirical” que marca su regreso al trap después de explorar otros estilos como el RKT, el turreo y el reggaetón.