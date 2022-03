En una reciente entrevista, Dillom contó cómo fue el encuentro con Duki y Homer El Mero Mero donde pudieron solucionar sus diferencias. La anécdota tiene como protagonistas a Fer Palacio, Coscu y Saramalacara de la RIP Gang.

“En una fiesta de Fer Palacio estábamos todos y me acuerdo que había caído Homer El Mero Mero” comenzó a contar por primera vez Dillom en su charla con Bruno Podestá. “Nosotros habíamos tenido un episodio hace mucho, que quedó todo medio mal pero medio que no se entendió” explicó a continuación. También confesó que no sabía cómo acercarse ya que Homer es una persona muy seria e intimidante.

“Me entoné un poco y dije ‘bueno fue, le hablo’, me acerqué y nos saludamos, le dije ‘che nada quería saludarte, y está todo bien’ y me dijo ‘sí, la mejor, ya fue, vos sabés’” detalló el autor de “OPA”.

“Muchas veces está todo mal porque no se hablan las cosas” reflexionó y también confesó que con Duki pasó algo similar: “Se dio en una de esas fiestas, Sara que es de mi grupo se lleva bien. Íbamos de esa fiesta a otra en el auto con Coscu, Sara, Duki y yo. Ese día estaba todo bien, ni siquiera hablamos nada, quedó todo bien.”

Los artistas urbanos que se presentarán en el Lollapalooza Argentina 2022

Los próximos 18, 19 y 20 de marzo en el Hipódromo de San Isidro se realizará una nueva edición del festival Lollapalooza Argentina. En el line up hay varios nombres de artistas urbanos nacionales e internacionales que se presentarán durante las tres jornadas.

Bizarrap será uno de los encargados de cerrar una de las jornadas. El productor argentino será el encargado de cerrar la noche del viernes 18 en el escenario Samsung. Ese mismo día se presentarán otros referentes del género urbano como La Joaqui, Seven Kayne, Emilia Mernes, Dillom, Duki, Wos y C. Tangana.

Por su parte, Lola Índigo, la reciente confirmada, se suma al día 2 y compartirá cartelera con Taichu, Khea, Dani Ribba y Nicki Nicole. La cantante española brindará un show en el escenario Alternative a partir de las 16hs.

El último día habrá actuaciones en vivo de tres de los exponentes de la música argentina a nivel internacional: Acru, Tiago PZK y L-Gante. Durante el domingo también participarán artistas emergentes como Ronpe 99 y Saramalacara, de la RIP Gang.