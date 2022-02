Tras los dichos de Viviana Canosa respecto al show que brindó L-Gante en Tecnópolis y las críticas hacia las letras de las canciones del cantante con Dillom y La Joaqui, los músicos salieron a apoyar a su colega y a responderle a la conductora.

“Alguien que le avise a la señora, que si tenía ganas de que fuéramos a charlar a su programa bastaba con una invitación educada y hubiéramos compartido un lindo momento debatiendo con altura y respeto” escribió La Joaqui en su Instagram.

La Joaqui Foto: vía Instagram

“¿Cuál es el nivel de odio que tenés que manejar para insultar a un niño que está disfrutando con el alma? Un niño que a diferencia de usted no se haya podido ir de vacaciones o tener acceso a otros privilegios, ese show es seguramente lo más lindo que tuvo en el verano” agregó refiriéndose a la imagen que difundió Viviana Canosa de un menor de edad que asistió al concierto de L-Gante.

“Hace tres meses todos los medios le chupaban las medias a L-Gante, una vez que triunfó y no les sirve más todos lo quieren bajar. Cómo les molesta ver prosperar a alguien humilde” escribió Dillom en su Twitter.

Dillom Foto: vía Twitter

L-Gante: “Mucha gente me viene a decir que le recuerdo a Diego Maradona”

L-Gante estuvo presente en el programa de televisión Intratables y contestó todo lo que le preguntaron los panelistas. Entre ellos, Brancatelli quien lo comparó con Diego Maradona por el nivel de exposición que tiene el músico.

Durante la entrevista, L-Gante se refirió a la poca privacidad que tiene debido a su éxito en la música. “Hoy en día no puedo ser una persona normal” confesó y añadió: “Tengo que salir a estar con la gente.”

A raíz de esas declaraciones, Diego Brancatelli lo comparó con Maradona “en Argentina sos un poco el Diego, a donde vas te piden una foto” comentó el panelista. “Vos sabes que a mí no me dio como para decir eso pero mucha gente me viene a decir que le hago acordar al Diego o a Rodrigo” admitió el cantante.