El oculto motivo por el que L-Gante le regaló a su ex Tamara Báez un auto baleado

En las últimas horas, salieron a la luz nuevos detalles que explican el verdadero origen de los disparos que recibió el auto que L-Gante le había obsequiado tiempo atrás a su expareja, Tamara Báez.

La noticia generó gran repercusión en redes sociales y despertó preocupación entre sus seguidores, que ahora comienzan a entender qué fue lo que realmente ocurrió.

La información se reveló durante una emisión del ciclo “Mitre Live”, conducido por Juan Etchegoyen, en el que el abogado Leonardo Sigal —quien en su momento inició acciones legales contra el cantante— brindó revelaciones impactantes sobre el caso.

La razón por la que L-Gante le regaló a su ex un auto baleado

Según reveló el abogado Leonardo Sigal, “durante la detención de L-Gante hubo un tiroteo en General Rodríguez. Uno de sus allegados, que era su mano derecha, participó del hecho junto a otras personas. Dispararon contra una vivienda desde tres Mercedes Benz, y uno de esos autos sería el que ahora está en manos de Tamara”, detalló el letrado en el programa.

El vehículo en cuestión tiene impactos de bala, sobre todo en la parte trasera. Al respecto, Sigal fue contundente: “No fue un regalo, fue un problema. Si la policía la detiene, Tamara Báez podría quedar comprometida por circular en un auto con estas marcas”.

Asimismo, el abogado sostuvo que Tamara no sería ajena a lo que ocurrió con ese auto: “Ella sabe bien de dónde viene ese auto. Y si algún día decide hablar, podría complicar seriamente a Elián Valenzuela. No me extrañaría que esté siendo amenazada para mantener silencio. Es un modus operandi común en estos entornos”, concluyó.