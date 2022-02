L-Gante estuvo presente en el programa de televisión Intratables y contestó todo lo que le preguntaron los panelistas. Entre ellos, Brancatelli quien lo comparó con Diego Maradona por el nivel de exposición que tiene el músico.

Durante la entrevista, L-Gante se refirió a la poca privacidad que tiene debido a su éxito en la música. “Hoy en día no puedo ser una persona normal” confesó y añadió: “Tengo que salir a estar con la gente.”

A raíz de esas declaraciones, Diego Brancatelli lo comparó con Maradona “en Argentina sos un poco el Diego, a donde vas te piden una foto” comentó el panelista. “Vos sabes que a mí no me dio como para decir eso pero mucha gente me viene a decir que le hago acordar al Diego o a Rodrigo” admitió el cantante.

También habló acerca de los riesgos de ser una figura pública y los miedos que tiene. “Te pueden secuestrar, a mí o a un ser querido” explicó. Es por eso que decidió irse a vivir a un country, para que su hija Jamaica crezca tranquila.

La emoción de un fan al conocer a L-Gante

L-Gante se acercó a saludar a un niño que estaba emocionado por conocer al cantante. El joven fanático no pudo contener las lágrimas al abrazarlo.

“Espero volver a verte pronto” dice L-Gante en el video que compartió a través de sus historias de Instagram. “Haceme acordar, decime ‘yo soy el que lloraba’” bromea con el nene emocionado. En las imágenes también puede verse el abrazo entre el músico y su admirador, quien limpiaba sus lágrimas de felicidad.

L-Gante se encuentra de gira por la costa argentina durante el verano 2022. Con presentaciones en Pueblo Límite de Villa Gesell, San Bernardo, Miramar y Pinamar, Mar Del Tuyú, General Madariaga y Mar Del Plata.