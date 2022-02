Abraham Mateo estrenó “Vamos Que Nos Vamos”, su nuevo single junto a L-Gante y Omar Montes. La canción está acompañada por un videoclip en blanco y negro, dirigido por Willy Rodriguez, fue filmado en Madrid y Buenos Aires.

“‘Vamos Que Nos Vamos’ es la canción con más fuerza que he sacado hasta el momento” aseguró Abraham Mateo. Para un single así de potente sumó a su colega español Omar Montes y al exponente argentino del género urbano, L-Gante Keloke.

A cargo de Willy Rodriguez, producido por Ignacio Martínez para la compañía productora The Panda Bear Show, el videoclip refleja la intensidad de la canción con tomas de los cantantes y bailarines. Las tomas fueron grabadas tanto en Argentina como en España.

Con “Vamos Que Nos Vamos”, Abraham Mateo apuesta por el género urbano y demuestra versatilidad mientras se expande a nivel internacional.

L-Gante en Intratables: “Mucha gente me viene a decir que le recuerdo a Diego Maradona”

L-Gante estuvo presente en el programa de televisión Intratables y contestó todo lo que le preguntaron los panelistas. Entre ellos, Brancatelli quien lo comparó con Diego Maradona por el nivel de exposición que tiene el músico.

Durante la entrevista, L-Gante se refirió a la poca privacidad que tiene debido a su éxito en la música. “Hoy en día no puedo ser una persona normal” confesó y añadió: “Tengo que salir a estar con la gente.”

A raíz de esas declaraciones, Diego Brancatelli lo comparó con Maradona “en Argentina sos un poco el Diego, a donde vas te piden una foto” comentó el panelista. “Vos sabes que a mí no me dio como para decir eso pero mucha gente me viene a decir que le hago acordar al Diego o a Rodrigo” admitió el cantante.