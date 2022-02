L-Gante convocó una caravana que partirá desde General Rodríguez rumbo a Tecnópolis, en la previa de su show este domingo 13 de febrero. El músico de “Cumbia 420″ compartió la ubicación y el recorrido que hará junto a su gente.

“Domingo 13hs desde casa hacia Tecnópolis los invito a todos a que vengan y salgamos en caravana” anunció L-Gante a través de las historias de Instagram. El músico brindará un show con entrada gratuita en el predio cultural a las 20hs.

“Sin costo para el Estado, sin bandera política, soy yo que quiero regalar un show para mi país” escribió el cantante. “El mejor lugar que encontré es Tecnópolis, que es nuestro, ni de un partido, ni de un candidato ni referente” agregó.

“Aguante Argentina y el guiso” remató con el carisma que lo caracteriza. Las entradas se pueden adquirir a través de la página web de Tecnópolis, donde se deberá completar un formulario con los datos personales.

L-Gante: “Mucha gente me viene a decir que le recuerdo a Diego Maradona”

L-Gante estuvo presente en el programa de televisión Intratables y contestó todo lo que le preguntaron los panelistas. Entre ellos, Brancatelli quien lo comparó con Diego Maradona por el nivel de exposición que tiene el músico.

Durante la entrevista, L-Gante se refirió a la poca privacidad que tiene debido a su éxito en la música. “Hoy en día no puedo ser una persona normal” confesó y añadió: “Tengo que salir a estar con la gente.”

A raíz de esas declaraciones, Diego Brancatelli lo comparó con Maradona “en Argentina sos un poco el Diego, a donde vas te piden una foto” comentó el panelista. “Vos sabes que a mí no me dio como para decir eso pero mucha gente me viene a decir que le hago acordar al Diego o a Rodrigo” admitió el cantante.