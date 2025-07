Moria Casán reveló cuánto cobra de jubilación: “Es un papelón”

Moria Casán volvió a sorprender con su frontalidad. En una entrevista exclusiva con Puro Show (El Trece), la diva de la televisión argentina habló sobre su presente laboral, su postura ante la política y reveló el monto que percibe como jubilada. A punto de cumplir 80 años y en plena actividad artística, Moria no se guardó nada.

Moria tiene actualmente 78 años, por lo que cumple con la edad para acceder a una jubilación en Argentina. Esta prestación se entrega a las mujeres mayores de 60 años y hombres desde los 65, siempre que hayan realizado 30 años de aportes al sistema previsional o que hayan accedido mediante el trámite de moratoria.

“Sí, cobro jubilación. La mínima. Un papelón”, confesó sin rodeos. Aunque se mostró crítica con el monto, aclaró que no se queja y que durante años ni siquiera la cobró: “Pasé muchos años sin cobrar, podría haber cobrado cinco años más”, señaló.

Lejos de una postura pasiva, Moria hizo hincapié en su independencia económica: “Pasé por todos los gobiernos y nunca dejé de trabajar, nunca dependí del Estado. El Estado dependió de mí. Trabajo en mi país, tengo todo en mi país, he hecho cosas en mi país”.

Con su estilo directo y provocador, agregó: “Entonces yo no me quejo. Si un impuesto mío puede… entonces no me hagas sentir culpa por si puedo tener un dinero para dar”.

De cuánto es la jubilación mínima en Argentina

La jubilación mínima que se cobra a través de la Anses es de $309.294,79 y el Gobierno entrega un bono de $70.000 para reforzar los ingresos del sector. Con extra, los jubilados con haberes mínimos cobran $379.294.

El presente laboral sin descanso de Moria

Moria también habló sobre su presente profesional, que lejos de frenarse, se intensifica: “Estoy por cumplir 80 años y estoy haciendo función de miércoles a domingo, haciendo tres cambios de ropa en 15 segundos. Haciendo una obra trascendente, que trasgredo y que me trasciende”.

La artista continúa encabezando espectáculos y desafiando los límites del tiempo y la edad con la misma energía de siempre.

Moria sobre Cristina Fernández de Kirchner

Consultada por la condena a Cristina Fernández de Kirchner, Moria evitó opinar directamente: “No, no, no, no me interesa. Me parece que todo es disruptivo porque estoy leyendo que viene Lula a saludarla. Todo esto es una distopía”.

Y para ilustrar esa idea, recordó un insólito momento de su carrera: “Una vez fui a trabajar a Tucumán y me pagaban con fideos, yerba y australes, pero yo sigo en el escenario”.