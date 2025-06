La grave acusación de Tamara Báez contra L-Gante: “Tenía impactos de bala...”

Tamara Báez es una influencer argentina que saltó a la fama por su relación con L-Gante con quien tuvo a su hija Jamaica. Ambos comenzaron su carrera mediática juntos, y tras separarse tuvieron idas y vueltas polémicos por la cuota alimentaria de su pequeña.

La influencer es muy popular en el mundo virtual donde conversa con sus seguidores y deja indirectas para el cantante de RKT. Si bien intentan llevarse bien por su hija, la famosa no tiene problemas en reclamar públicamente sus derechos y los de su hija.

Tamara Báez y L-Gante

De hecho, Tamara llevó a la justicia a L-Gante para determinar una actualización de la cuota alimentaria de la nena de tres años. Hasta el momento, se sabe que se ordenó embargar algunos de los bienes del artista porque no cumple el pago mensual hacia su hija que fue dispuesto por 5 mil dólares.

Tamara Báez y L-Gante

La fuerte acusación de Tamara Báez a L-Gante

El abogado de la famosa, Juan Pablo Merlo, habló en Mitre Live y contó detalles de la disputa al que se le sumó un nuevo problema. “Respecto al tema de la cuota alimentaria, ella sigue sin recibir respuesta. Le mandó mensajes a Elián y no contesta. La situación se vuelve cada vez más tensa. Además, hay un tema aparte: hace un tiempo él le regaló un auto y eso terminó siendo un problema”, expresó el letrado.

“No le dio la cédula verde del auto, ni el título, ni firmó el 08. Me dijo: ‘Lo tengo parado en casa y no lo puedo usar’. Las personas que rodean a Elián no lo asesoran bien, terminó dándole un problema en lugar de un regalo”, agregó el abogado de Tamara Báez.

En referencia al auto que le regaló L-Gante a la mamá de su hija, el abogado comentó tajante: “Es un Mercedes Benz. El otro día le dije que tenía impactos de bala. Son cosas graves. Así como está, no puede circular: si la paran, se lo sacan porque no tiene ningún papel. No entiendo por qué L-Gante no hace las cosas como corresponde. Hace todo mal y eso le trae consecuencias”.

“Desconozco cómo fue lo de los disparos, pero son cosas que ves y te das cuenta enseguida. Le regaló un problema, no un auto. Le dije a Tamara que se lo devuelva porque así no lo puede usar”, manifestó sin filtros el abogado sobe el consejo que le dio a su clienta.