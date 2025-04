Tamara Báez se cansó de L-Gante y reveló cuánta plata le pasa de cuota alimentaria: “No me mantiene”

Tamara Báez es una influencer argentina que saltó a la fama por ser la expareja de L-Gante y la madre de su hija Jamaica. La famosa está en el ojo público desde que el cantante de RKT blanqueó su romance con Wanda Nara.

El pasado fin de semana, L-Gante cumplió años y tuvo una fiesta sorpresa planeada por su pareja Wanda Nara y su mamá. Esto llevó a que la influencer dejara una indirecta para su ex con quien tiene idas y venidas sobre todo por la cuota alimentaria de su hija Jamaica.

“Con ganas de decir muchas cosas, pero el silencio es la mejor opción”, escribió Tamara Báez en una historia en Instagram donde acumula más de 600 mil seguidores. Lo que sería una clara indirecta para su ex.

El palito de Tamara Báez a L-Gante por su cumpleaños

Luego, la influencer guardó silencio y se dedicó a compartir contenido con las marcas que trabaja. Sin embargo, su indirecta trajo repercusiones y fue consultada por un móvil de A la Tarde.

Tamara Báez se hartó de que hablen de su situación económica y contó cuánto le pasa L-Gante

“Estoy superbién, con Elián está todo bien”, contestó la famosa tras ser consultada por su relación con el músico. Luego, Tamara aclaró cómo es el trato económico que tienen por su hija, ya que muchas veces la acusan de recibir plata extra de L-Gante.

“No me mantiene”, comentó tajante Tamara Báez. De esta forma, aclaró que no recibe plata de más de él y que ella vive de su trabajo con las marcas en redes sociales.

Hace unas semanas, la famosa fue contundente y aclaró la situación ante la consulta de sus seguidores: “Les cuento para que no me hagan más este tipo de preguntas, que igual son muy pocas. Él pasa la cuota alimentaria, que de hecho me mudé del country porque esa plata solo me alcanzaba para las expensas”.

“Me conocen por él porque fue mi pareja y tuvimos una hija. Pero él no me maneja las redes a mí. Si fuera así, ya tendría una mansión", explicó la famosa.