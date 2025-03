Tamara Báez volvió a dar de qué hablar en las redes sociales. La influencer, que suele compartir con sus seguidores cada detalle de su vida, sorprendía en las últimas horas con una serie de posteos donde mostraba las imágenes de un accidente vial que sufrió. Pero lo que realmente llamó la atención fue el mensaje que acompañó las fotos, con una frase que muchos interpretaron como una indirecta para su ex, L-Gante.

En sus historias de Instagram, Tamara publicó la imagen de su auto con el faro delantero destrozado. “Cosas que nunca conté, y que mal la pasé. Dios estuvo ahí”, escribió junto a la postal, sumando emojis de unas manos rezando y un corazón.

La foto de cómo quedó el auto tras el choque.

Rápidamente, la publicación despertó el interés de sus seguidores, sobre todo cuando acompañó la foto con una reflexión sobre lo importante que es valorar el presente. “Cuiden siempre de los suyos. Disfruten cada momento, no hagan daño, abracen fuerte. Nunca se sabe cuándo puede ser la última vez”, expresó.

Tamara Báez y su relación con L-Gante

Desde su separación con L-Gante, la madre de Jamaica no dudó en marcar su distancia del cantante de cumbia 420. A pesar de que ambos comparten la crianza de su hija, la relación entre ellos ha estado marcada por conflictos y reclamos en redes sociales.

La romántica ceremonia de Tamara Báez y su novio

Actualmente, Tamara está en pareja con Thiago Martínez, con quien se muestra muy enamorada en sus publicaciones. Lejos de su pasado mediático con el músico, ella se enfoca en su rol de madre e influencer, aunque cada tanto lanza comentarios que parecen estar dirigidos a su ex.

La frase de Tamara Báez que encendió las redes

En medio de su reflexión tras el accidente, Tamara hizo un comentario que muchos interpretaron como una fuerte indirecta para L-Gante. “También agradezco poder brindarle todo a mi hija sin que nadie me ponga millones en la mesa”, escribió, dejando entrever que su estabilidad económica no depende de su ex ni de nadie.

El descargo de Tamara.

Para cerrar su catarsis virtual, agregó: “La tranquilidad de que todo salga de mí no me la quita nadie”. Sus seguidores no tardaron en reaccionar y, como suele ocurrir con cada uno de sus posteos, las especulaciones sobre el destinatario de sus palabras no se hicieron esperar.