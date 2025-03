Jamaica, la hija de L-Gante, comenzó el colegio: las primeras fotos de la pequeña

L-Gante es de los artistas más exóticos e irreverentes del país. Sus canciones y escándalos personales han hecho eco entre los medios de comunicación, al punto de que su nombre está presente en la agenda setting.

El terrible accidente que sufrió L-Gante en Pinamar mientras manejaba: “Se quebró...”

Entre los temas más discutidos, se encuentra su relación con Jamaica, su hija de tres años, fruto de su romance con Tamara Báez. Desde su nacimiento, los padres no dudan en mostrarla en diferentes actos, ya sea en la playa, de vacaciones, o en clases. Esto último se hizo viral, dado que este 2025, la pequeña inició el colegio.

Las primeras fotos de Jamaica, hija de L-Gante, en el colegio

Las fotos de Jamaica fueron presentadas por Tamara Báez en sus redes sociales. Allí, presentó en un carrusel unas fotos de la pequeña con el uniforme de su colegio. "Feliz comienzo mi vida. Orgullosísima de vos y de lo feliz que entraste al jardín“, aseveró la mediática.

El primer día de clases de Jamaica, la hija de L-Gante.

Tras su descargo, los fanáticos no dudaron en celebrar la nueva etapa de Tamara como madre. "Es una etapa hermosa, tanto para Jami como para vos Tamy, cada día algo nuevo, la emoción y lo reconfortante que es acompañarla en cada paso no te lo quita nadie", “Hermosa ella siempre que vengan muchas cosas lindas en esta nueva etapa Jami”, “Sin dudas el mejor colegio de la zona elegiste Tami, esa edad es la más hermosa son esponjas los chicos”, “Que grande y hermosa. Nunca nos vamos a olvidar con mi hija que fuimos en la caravana de tu alta con Jami”, destacaron algunos usuarios.

El tierno saludo de L-Gante a Tamara Báez

Desde otro aspecto, L-Gante se hizo viral en redes sociales por una publicación en redes. Como conmemoración del Día de la Mujer, el cantante decidió homenajear a Támara Baez, quien es la madre de su pequeña. “Feliz día a todas las mujeres”, escribió en su historia de Instagram.

Foto: captura pantalla

Este gesto provocó sorpresa entre sus fanáticos, dado que no felicitó públicamente a Wanda Nara, quien es su pareja actual. "No sé si tan novia ya. Está todo mal ahí, y no es por la clavícula. (...) Él habría desaparecido tres o cuatro días antes de este viaje. O sea, se fue de gira (...) No hablo de mujeres ni de música... Vuelve a sus debilidades, esa es la verdad. El entorno de Wanda está muy preocupado", aseveró Yanina Latorre sobre una presunta crisis en la relación.