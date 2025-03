Morena Rial sigue dando de qué hablar. La hija del famoso periodista volvió a quedar en el ojo de la tormenta tras no presentarse a las pericias psiquiátricas ordenadas por la Justicia. En cambio, la influencer salió a disfrutar de la noche porteño con su exabogado, Alejandro Cipolla.

A través de sus historias de Instagram, Morena compartió fotos en un boliche y estalló la polémica. La hija de Jorge Rial recibió fuertes críticas por no presentarse a la pericia psiquiátrica que la Fiscalía solicitó tras su excarcelación.

Morena Rial cada vez más complicada: faltó a las pericias psiquiátricas y dejó a su bebé para ir al boliche

El tremendo descargo de Morena Rial tras su salida con Alejandro Cipolla

Luego de las fuertes críticas, Morena Rial realizó un descargo en sus redes sociales. Filosa como acostumbra, la joven apuntó contra la prensa y hasta se comparó con el novio de Wanda Nara.

¡Lo que faltaba! Morena Rial explotó de bronca tras las críticas por salir a bailar y apuntó contra L-Gante: “Desesperados...”

Lejos de quedarse callada, la influencer salió a responderle a quienes la critican por sus acciones. “¿Por qué no van a j.... a L-Gante? Ahí están, desesperados por festejarle todo, luego que fue condenado a tres años de prisión”, dijo contra el cantante de Cumbia 420.

“No sé qué pretenden que haga. Ahora no puedo salir dos horas, luego de más de tres semanas sin salir de mi casa. ¡No se entiende la alevosía del periodismo!”, cuestionó.

Morena Rial y Alejandro Cipolla

Por su parte, Alejandro Cipolla compartió desde sus historias de Instagram un contundente comunicado. “¡De no creer las críticas contra More Rial! Está con un proceso en trámite. Esta cuestión no limita que ella pueda tener momentos de dispersión. ¡La alevosía es tremenda! A More se la crucifica, pero a otros famosos en peor posición se les festeja. ¿La vara cómo se mide?”, escribió el abogado que decidió apartarse de la defensa para que su lugar lo tome Fernando Burlando.