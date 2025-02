El delicado estado de salud de L-Gante: deberá someterse a una cirugía tras su accidente

L-Gante ha pasado por algunos percances en las últimas semanas. Durante sus vacaciones con Wanda Nara y sus hijas por Pinamar, se fracturó la clavícula tras hacer una mala maniobra con un cuatriciclo y quedar despedido por los aires.

“L-Gante se fue con Wanda a Pinamar. Fueron a La Frontera, alquilaron un cuatriciclo... y miren (...) Voy a decir algo... No estaba manejando rápido. Se le trabó el cuatriciclo porque obviamente hizo un giro que no corresponde”, aseveró el panelista Pepe Ochoa sobre la caída de L-Gante.

Tras darse a conocer el accidente, el cantante se quedó en Argentina, para seguir las indicaciones de los médicos. Sin embargo, pese a cumplir todo en tiempo y forma, L-Gante deberá ser sometido a una cirugía de emergencia.

Qué se sabe de la cirugía de L-Gante

De acuerdo con la mamá del cantante en una entrevista con TeleShow, la recuperación de L-Gante no salió como esperaba pese a seguir los indicativos de los médicos. Por tanto, se tomó la decisión de operarlo en las próximas horas.

L-Gante fue denunciado por conducir un cuatriciclo en Pinamar con la licencia inhabilitada.

“A pesar de seguir las indicaciones médicas y adquirir elementos adicionales para mantener el brazo quieto, la recuperación no avanzó como se esperaba, lo que llevó a la decisión de operarlo”, explicó Claudia Valenzuela sobre la cirugía de su hijo.

Seguidamente, pese a que Valenzuela no dio detalles de cuándo se haría la intervención quirúrgica, el periodista Gustavo Méndez reveló que la misma se realizaría el próximo 28 de febrero a las ocho de la mañana en una clínica de Montegrante.

“Me están preguntando mucho por L-Gante y su operación. Se realizará mañana a las ocho de la mañana en una clínica de la localidad de Monte grande, de General Rodríguez (Zona Sur de Buenos Aires). Les voy a tener informado", informó el comunicador.

¿Wanda Nara lo acompañará en su operación?

Wanda Nara se encontraba en Estambul, Turquía, para recibir el premio de “La Mujer del Año” por parte del Best of Europe Awards. Pese a que L-Gante no pudo estar presente por su lesión, la empresaria estaría viajando a Buenos Aires para acompañarlo.

“Va a volver Wanda para estar presente en la operación de L-Gante mañana, estiman las autoridades médicas que alrededor de las 20 horas de ese día le darían el alta si es que no hay complicaciones. Pidieron una suite por si se tiene que quedar”, reveló el periodista Juan Etchegoyen en Desayuno Americano.