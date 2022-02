Este viernes 11 de febrero, L-Gante fue citado ante la Justicia por una denuncia de sus vecinos, aunque se negó a declarar por recomendación de su abogado, el cantante de “Cumbia 420″ mostró un adelanto de su próxima canción ante las cámaras de los noticieros.

A la salida de la fiscalía, varios móviles de televisión le pidieron declaraciones sobre el caso, pero L-Gante aprovechó el espacio para hablar de su música. “Ahora voy a tirar un tema, ya que estamos, voy a aprovechar a sacar un temita nuevo” confesó y agregó: “Me están mirando casi dos millones de personas las historias de Instagram, así que me enfoco en mi carrera, porque esto es todo payasada.”

Luego, una periodista le preguntó si le dedicaría una canción a quienes lo acusaron ante la Justicia y L-Gante comentó “también podría ser, no sé si un tema pero unas palabras”.

Rápidamente comenzó a entonar la letra una de sus próximas canciones: “Los giles comentan, tan, tan, me critican por ser de abajo, de perfil bajo” mientras que los presentes comenzaron a aplaudir siguiendo el ritmo del músico.

L-Gante: “Mucha gente me viene a decir que le recuerdo a Diego Maradona”

L-Gante estuvo presente en el programa de televisión Intratables y contestó todo lo que le preguntaron los panelistas. Entre ellos, Brancatelli quien lo comparó con Diego Maradona por el nivel de exposición que tiene el músico.

Durante la entrevista, L-Gante se refirió a la poca privacidad que tiene debido a su éxito en la música. “Hoy en día no puedo ser una persona normal” confesó y añadió: “Tengo que salir a estar con la gente.”

A raíz de esas declaraciones, Diego Brancatelli lo comparó con Maradona “en Argentina sos un poco el Diego, a donde vas te piden una foto” comentó el panelista. “Vos sabes que a mí no me dio como para decir eso pero mucha gente me viene a decir que le hago acordar al Diego o a Rodrigo” admitió el cantante.