Antezana 247, “la mansión del trap” donde vivieron Duki, Ysy A y Neo Pistea, corre peligro de demolición

“Antezana 247″ es el nombre del álbum debut de Ysy A pero también es la dirección de la casa en donde se fundó el trap argentino. La famosa “mansión” -donde vivieron Duki, Neo Pistea y el propio Ysy A cuando formaron el icónico trío, Modo Diablo- en la actualidad corre peligro de demolición. Es por eso que un grupo de fans iniciaron una campaña para que sea declarada Patrimonio Cultural.

A través de las redes sociales, los fanáticos del trap comenzaron a difundir un video donde aparece el dueño de la casa explicando la situación. Su nombre es Alejandro y es uno de los dueños de Antezana 247, “la mansión del trap”. Por cuestiones familiares, la casa está en venta y puede correr peligro de demolición.

Para que eso no suceda, el lugar debería ser declarado Patrimonio Cultural. El único problema es que desde la legislatura porteña no aprueban el pedido de conservarla, a no ser que tenga mucha visibilidad la causa. Es por eso que el propietario decidió crear un evento exclusivo para artistas y personas de la industria que estén interesadas en conservar este lugar.

Antezana 247, la mansión donde vivieron Duki, Ysy A y Neo Pistea, corre peligro de demolición Foto: Instagram

“Vamos a ver que se puede generar desde acá, qué podemos hacer para que la casa por fin tome el sentido que ya le dieron los chicos”, aseguró en el video que comenzó a viralizarse a través de redes sociales como Instagram y Twitter. “Vamos a trabajar para que todos los chicos que son fanáticos de la casa algún día la puedan visitar”, señaló en la puerta del lugar donde vivieron Duki, Ysy A y Neo Pistea.

A raíz de esta propuesta, los fanáticos y seguidores de Modo Diablo crearon una campaña para ayudar a la causa. La idea principal es difundir la noticia y lograr que se declare como Patrimonio Cultural, y así evitar que se destruya la cuna del trap argentino.

Dónde está ubicada Antezana 247

La famosa mansión del trap se encuentra ubicada en el límite entre Villa Crespo y Caballito, en plena Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La dirección exacta es Antezana 247 y figura en Google Maps como “atracción turística” debido a la relevancia que le dieron sus antiguos inquilinos, Ysy A, Duki y Neo Pistea.

Si bien actualmente está habitada por otras personas, la fachada de la casa ha sido intervenida artísticamente por cientos de fanáticos del trap argentino. En toda la pared se pueden leer mensajes, frases y dibujos dedicados a los exponentes del género que vivieron allí.