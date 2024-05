El ex Talleres que fue rival en un partido clave y no lo dudó: “Es un club gigante”

Aquella noche del empate de Talleres con Independiente Rivadavia en el Kempes, terminó siendo crucial para la T, porque un triunfo lo hubira puesto con un pie y medio en los cuartos de final de la Copa de la Liga, a los que no logró acceder. Joel Soñora, ex Albiazul y ahora en la Lepra mendocina, siente que de todos modos el club de barrio Jardín no está lejos de un ansiado título.

Talleres vs Emelec por la Copa Sudamericana Conmebol, Estadio Mario Alberto Kempes. Joel Soñora, numero 10 de Talleres de Córdoba. foto Facundo Luque Foto: Luque, facundo

“Talleres tiene un plantel muy amplio, donde cualquiera puede ser titular. Hablé con chicos que fueron compañeros míos y se nota Tiene para pelear, Otros equipos, como Vélez, ganaron partidos en los último minutos, y Talleres, jugando mejor, no pudo clasificar ”, afirmó en una entrevista con Tercer Tiempo por Radio Sucesos.

Como en aquella noche en la Bombonera, Joel Soñora quiere estar. Foto: Goland Po

“Acá en Córdoba mereció un poco más Talleres, pensaron que ganarle a Independiente como venía iba a ser más fácil. En el fútbol hay sopresas, porque Talleres era gran candidato por el equipo y el técnico que tienen”, sostuvo el volante ofensivo.

“De Talleres me llevé muchos amigos. Las puertas del club siempre están abiertas y me tratan bárbaro, desde el presidente hasta los colaboradores. Es un club grandísimo, gigante... Me encantó pasar por ahí. ¿Una vuelta? Todo puede ser”, concedió Soñora.

De pretemporada en Córdoba con Independiente Rivadavia, se volvió a topar con Talleres en el amistoso de entre semana en el predio Amadeo Nuccetelli. Y Soñora destacó a Walter Ribonetto como entreandor: “A Tino lo tuve en Banfield, cuando integraba el cuerpo técnico de Diego (Dabove). Se que trabaja bien”.

SU SALIDA DE TALLERES Y LA ASISTENCIA PSICOLÓGICA

“Se me cuestionó por la forma de jugar, de no correr o no tirarme al piso. Yo interpreto el compromiso con el juego de otra manera, soy de pedir la pelota siempre”, expresó Joel Soñora, autor de un recordado gol contra Boca para Talleres en una triunfo en la Bombonera.

Festejo. Joel Soñora marcó el gol de Talleres. (Federico López Claro / Pool Argra)

“Sé mis errores, intento corregir y mejorar. Busqué ayuda con un psicólogo, porque quizá sea yo el errado. Porque últimamente no me tocó jugar en los clubes donde pasé”, añadió, para completar: “Hace cuatro meses llegué a Independiente Rivadavia y recién ahora me estoy sintiendo bien después de estar afectado dos años por una pubialgia y la pasé muy mal, sufriendo mucho. Tosés y te duele, y no tiene cura. A los futbolistas nos pasan cosas, una cantidad de problemas, a todos nos tocan jugar con algún dolor, y es lo que la gente no sabe a la hora de la crítica”.