Compararon la nueva canción de la China Suárez con la que María Becerra le dedicó a Rusherking: las coincidencias

El romance entre la China Suárez y Rusherking dio mucho de qué hablar, desde que se los vio por primera vez juntos hasta la sorpresiva separación. Es que el cantante de Santiago del Estero venía de una polémica ruptura con María Becerra mientras que la actriz fue protagonista del escándalo de Wanda Nara y Mauro Icardi.

Sin embargo, la China Suárez y Rusherking decidieron formar una relación e incluso hasta llegaron a trabajar juntos. Apenas unos días antes de anunciar que ya no estaban en pareja, lanzaron “Hechizados”, una canción a dúo con un videoclip donde simulaban su casamiento.

En medio de todas las polémicas, no faltaron las comparaciones entre la actriz y María Becerra, la ex novia del artista santiagueño. En varias oportunidades, acusaron a la ex Casi Ángeles de copiar a la cantante argentina. Así como también llegaron a encontrar similitudes entre ambas relaciones.

Las coincidencias entre la China Suárez y María Becerra

Una de las grandes coincidencias entre las relaciones de Rusherking con la China Suárez y María Becerra fue que a ambas les dedicó una canción mientras estaban en pareja. A su última novia le compuso “Perfecta”, e incluso la tuvo como protagonista del videoclip. Anteriormente, a la oriunda de Quilmes le escribió “Vos”, uno de sus primeros sencillos.

Asimismo, con ambas grabó una canción poco tiempo antes de separarse. “Antes de ti”, el último featuring entre María Becera y Rusherking salió apenas unos días antes de que terminen su relación. Lo mismo sucedió con “Hechizados”, el tema que sacó el cantante con la China Suárez.

Como si esto fuera poco, recientemente, la actriz de Abzurdah anunció que lanzaría una canción titulada “Desaniversario”. Según el video publicado en sus redes sociales, que la tiene como protagonista, el tema habla sobre superar una relación fallida. Lo que apunta a que estaría dedicada a su ex novio.

La China Suárez y su emotivo posteo.

Pero eso no fue todo, en el anuncio de la China el prefijo “Des” se encuentra tachado. Al igual que sucedió con la portada de “Felices x siempre”, el single que María Becerra lanzó tras su separación de Rusherking. Por lo que muchos señalaron que es otra de las tantas coincidencias entre ambas artistas.