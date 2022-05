El Polaco presentó su nuevo álbum “El ángel que me guía desde el cielo”, luego de siete años sin presentar un disco de estudio nuevo. El trabajo del cantante ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Este nuevo álbum de El Polaco cuenta con 10 canciones que muestran otra nueva faceta del artista, que además se dio el gusto de grabar junto a su ídolo máximo Leo Dan en “Ahora”.

“El ángel que me guía desde el cielo” es un álbum que está dedicado a la memoria de su padre, incluso el tema “Entre el cielo, vos y yo”. El repertorio se completa con “La niña esta triste”, “Como poder saber si te amo”, “Con nadie me compares”, “Siempre estoy pensando en ella”, “Esclavo y Amo”, “Amarte así me daña”, “Cara de niño” y “Me estoy enamorando”.

En cuanto a lo audiovisual, cada canción del álbum contará con un video en el que se observa a El Polaco y su banda brindando un espectáculo para quedarse mirando todo el disco entero. Dirigido por Emiliano Ciliberti y grabado en el barrio porteño de Monserrat.

Cabe recordar que Ezequiel Iván Cwirkaluk, más conocido como El Polaco es uno de los referentes de la música tropical contemporánea. Comenzó su carrera en la música siendo el vocalista de “Una de Kal” y su debut discográfico como solista tuvo lugar en 2006, cuando editó “Vuelve, Te Lo Pido”.

Desde el 2007 hasta el 2020 lanzó más de 15 discos con temas populares en la música tropical como “Me quedo sin ti”, “Sigo por el objetivo”, “Molestando”, “3 años y algo más”, “Esto recién comienza”, “Solo los fuertes saben esperar”, “Sola otra vez”, “Voy a beber, Voy a pedirle al tiempo”, “Casadas”, “Ahora es tarde” y " Amor Clandestino”, entre muchos otros.