Zaramay tuvo una entrevista en Vorterix y se refirió a su relación con Anuel AA, a quien le abrirá el show de este jueves 19 de mayo en el Movistar Arena.

“Yo con el equipo de Anuel tengo contacto hace un montón. Desde hace dos años que me hablo y nada, ya como que tenemos una charla establecida. Así que ahora cuando venga vamos a tener la chance de charlar porque compartimos la misma zona de los camarines”, contó Zaramay.

A la pregunta de si podían hacer algo en conjunto, el artista argentino respondió: “Podría ser, sí. Yo no sé si a él le gusta mi música, si la consume. Muchas veces me entero de artistas que me escuchan pero ni me siguen en las redes”.

Además, el artista mostró un adelanto de su próxima canción, junto a Ovy On The Drums, y afirmó que saldrá pronto. “Con Ovy hablo hace un montonazo también. Hablo desde antes de pegarme, cuando ya estaba haciendo 200K por tema”, apuntó.

“Estoy esperando que se me vaya una firmita para sacar música”, dijo, explicando que firmó con una distribuidora pero no llegaron a nada, y está esperando que termine el contrato para lanzar seis videos que ya tiene listos para su estreno.

Anuel AA en Argentina: Zaramay abrirá su show

Zaramay informó a través de sus historias de Instagram que abrirá el show de Anuel AA en Argentina, el 19 de mayo, en el Movistar Arena.

“Atención toda mi gente, ya hicimos el comunicado oficial. La semana que viene vamos a estar abriendo el show de Anuel en el Movistar Arena, así que los espero a todos. Los jefes con los jefes. Por que a Anuel no le gusta la cumbia le gusta la vaina”, anunció Zaramay.

Anuel AA regresará a la Argentina por segunda vez, como parte de su tour “Las leyendas nunca mueren”, su último trabajo discográfico y agotó la preventa de entradas en pocos minutos.

El cantante puertorriqueño también visitará: Chile, Paraguay, Bolivia y Perú; con el álbum que quiere homenajear a todos aquellos que fueron y son una inspiración para él. Por ello, creó cinco portadas, en las que figuran Michael Jordan, Kobe Bryant, Floyd Mayweather, Cono McGregor, Tupac y Pablo Escobar, entre otros referentes del artista.