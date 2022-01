Zaramay realizó un descargo en su cuenta de Instagram y expresó que fue el único que “no se vendió” y que “no tuvo que andar detrás de los artistas” para ganar visitas. Asimismo, apuntó contra los medios.

“Soy el único que no se vendió, el único que no anduvo atrás de los artistas por visitas, el único que se la bancó solo soy yo. Y todas las páginas siempre haciendo puterío en contra mío”, comenzó Zaramay.

Y continuó: “Le podés preguntar a cualquiera quién es el que más escribe y quién es el que tiene más barras, y soy yo y por eso descanso tranquilo todas las noches”.

Cabe recordar que Zaramay viene de lanzar hace tres semanas “Pesando 2.0″ junto a Yung Beef y “Perreo intenso” con Tus.

El preocupante mensaje de Zaramay

A principios de este año, el cantante argentino dejó un mensaje preocupante en sus historias de Instagram, donde expresó que está “cansado de la vida”, lo que generó conmoción entre sus seguidores.

“Cansado de la vida”, escribió Zaramay en Instagram, con un fondo en negro. Luego, agregó: “No crean que lo material hace feliz a una persona, cuando no tenía nada y cuando no era nadie era más feliz”.