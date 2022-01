Zaramay dejó un mensaje preocupante en sus historias de Instagram, donde expresó que está “cansado de la vida”, lo que generó conmoción entre sus seguidores.

“Cansado de la vida”, escribió Zaramay en Instagram, con un fondo en negro. Luego, agregó: “No crean que lo material hace feliz a una persona, cuando no tenía nada y cuando no era nadie era más feliz”.

El preocupante mensaje de Zaramay en las redes sociales. Foto: Instagram

En ese sentido, el denominado Jefe del Malianteo siempre fue criticado por mostrar joyas y dinero, algo de lo que en parte parece mostrarse arrepentido a partir de su mensaje en Instagram.

Cabe recordar que Zaramay viene de lanzar el tema “Pesando 2.0″ junto a Yung Beef, cuyo videoclip se estrenó el 1 de enero y cuenta con más de 240.000 views en YouTube.