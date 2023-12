L-Gante contó cómo fue su tenso encuentro cara a cara con Zaramay: “Nos sacamos las ganas de...”

L-Gante y Zaramay son ya de por sí dos de los nombres con más situaciones polémicas acumuladas en la escena de la música urbana en Argentina. Igual de controversial ha sido el vínculo entre ambos, desde hace al menos dos años. En un nuevo episodio de esta tensa relación, el interprete de “Pistola” reveló detalles de su primer encuentro en persona.

El rapero de Villa Ballester en 2021 publicó un tema dedicado al papá de Jamaica, cuyo videoclip es un cementerio. “Freestyle Session #14″, fue el nombre que llevó la canción en la que alimentó aún más el beef que ya se venía construyendo.

Es que la primera evidencia real de un conflicto entre ambos artistas había sido 48 horas antes cuando el de General Rodríguez estrenó la segunda parte de su icónico sencillo “Malianteo 420″. En ese volumen 2 le dedicó algunas barras a su colega como “Si en tu barrio no te quiere, de que mafia estás hablando” o “Aflojale al GTA y deja la ciencia ficción, si te fuiste de Argentina por no bancar la presión”.

Zaramay mostró su rotundo cambio físico gracias al gimnasio Foto: Instagram

Con el pasar del tiempo, su relación fue tomando diferentes formas pero nunca existió una reconciliación ni nada cercano. Probablemente el momento más tenso que se vivió entre ambos fue cuando el propio Jefe Del Malianteo invitó a pelear mano a mano a Elian Valenzuela.

Esto ocurrió luego de que el ex de Wanda Nara hablará sobre él en el programa de Jey Mammon. “Era un loco que estaba muy atento al paso mío, me llevaba bastante ventaja, pero el día que las cosas cambiaron, no le caí tan bien”, había manifestado.

La realidad es que la situación nunca escaló a mayores. Los dos cantantes fueron tomando distintos caminos y ninguno se salvó de tener problemas judiciales.

L-Gante reveló detalles de su cruce con Zaramay.

Mientras estaba haciendo una transmisión en directo con unos amigos, el creador de la “Cumbia 420″ contó que la primera vez que se vieron todos los presentes estuvieron expectantes de que algo vaya a pasar. “Me saludó y me dijo “los jefes con los jefes””, aseguró L-Gante sobre la reacción de su colega.

El cantante además reveló que Zaramay le explicó que no quería tener problemas esa noche. Finalmente, luego de levantarse un poco el tono de voz, los separaron y siguieron cada uno por su lado.