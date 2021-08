El mánager de L-gante, Maxi El Brother, dijo que la pelea con Zaramay es “real” y explicó el motivo por el que no se encontraron en España para irse a las manos.

“Yo soy loco pero no boludo, hay que ser inteligente. Si yo voy y me lo cruzo en España, yo sé con la gente que anda Zaramay, yo no se si me están esperando con la policía, porque yo soy medio loquito y activo enseguida, quizá sale una pelea y estando en un país extranjero podés ir preso y te deportan por 10 años y nosotros estamos trabajando en Europa”, relató Maxi El Brother en una entrevista con Flow italiano radio.

Y agregó: “Ya me lo voy a cruzar por Argentina, si hay algo que sé es tener paciencia”. En ese sentido, detalló por qué no se cruzaron en España, pese a las aparentes provocaciones que realizaban por privado desde el equipo de Zaramay.

Por su parte, Maxi El Brother explicó que la mala relación viene “desde hace tiempo” y, al referirse a Gabriel Caro, productor ejecutivo de Zaramay, dijo que es “traicionero” y “mercenario”.

“Me siento contento por impulsar la carrera de L-Gante, DT Bilardo, Perro Primo y Zaramay”, concluyó irónicamente.