Zaramay reaccionó contra L-Gante tras su entrevista con Jey Mammon y lo invitó por las redes sociales a pelear mano a mano, ya que el cantante de cumbia 420 habló de las diferencias que tienen y lo mencionó como “Zamaray”.

El cantante Zaramay salió al cruce con una serie de historias por Instagram, invitando a L-Gante a una nueva tiradera o a pelear. Luego acusó que la plataforma le eliminó las publicaciones por infringir las normas del sitio.

Zaramay invitó a L-Gante a pelear mano a mano. (Instagram)

La reacción del denominado Jefe del Malianteo se debió a unas declaraciones que realizó L-Gante en el programa “Los Mammones”, donde lo mencionó como “Zamaray” y explicó el enfrentamiento que tienen.

“Era un loco que estaba muy atento al paso mío, me llevaba bastante ventaja, pero el día que las cosas cambiaron, no le caí tan bien”, había manifestado Elian Valenzuela.

Lo cierto es que Zaramay reaccionó y mencionó a L-Gante como “Lfante”, y agregó: “A donde vas tenés que hablar de mí, no te bastó la cogida que te di, te vio todo un país humillado hablando trabado después de la tiradera que te mandé”.

“Vamos por el segundo round o nos cagamos bien a palo nosotros dos solitos”, expresó el Jefe del Malianteo, quien estará regresando a la Argentina entre este jueves y mañana.