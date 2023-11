L-Gante reveló detalles de su pelea con Andy Kusnetzoff en PH que no salieron al aire: “Estuvo más picante”

Hace algunas semanas, L-Gante fue noticia debido a un fuerte cruce al aire con Andy Kusnetzoff. El cantante de Cumbia 420 estuvo como invitado en el famoso programa PH: Podemos Hablar y encaró directamente al conductor tras sentirse incómodo con las preguntas.

Ahora, Elián Valenzuela dio detalles de cómo se vivió esa pelea y el detrás de escena del ida y vuelta que tuvo con el periodista. Además, L-Gante confesó que editaron esa parte del programa para que no salga al aire la discusión completa y qué le dijo Andy Kusnetzoff en su fuerte cara a cara.

Poco más de dos semanas después el cantante apuntó contra el conductor y la producción del programa emitido por Telefé. Al revelar detalles, el artista de General Rodríguez aseguró que cortaron parte del fuerte cruce para que no salga al aire y no dejó muy bien parado al encargado del ciclo de entrevistas.

L-Gante habló sobre "PH: Podemos Hablar". / Captura

El enojo de L-Gante durante su paso por PH fue principalmente por algunas preguntas personales que lanzó presentador, así como también algunos comentarios de otros invitados. El tenso momento salió al aire y rápidamente se hizo viral en las redes sociales, donde muchas personas salieron a apoyar al músico por su forma de encarar la situación.

L-Gante habló de su pelea con Andy Kusnetzoff en PH

Durante su paso por Bendita (El Nueve), el popular artista contó pormenores de su participación en PH. “Estuve dispuesto a responder todo, pero capaz algunas cosas no las tenía qué responder y no tenían por qué preguntármelas, siendo lo hablado antes de empezar el programa”, explicó L-Gante en relación a situaciones relacionadas con su reciente detención y su causa judicial.

El cantante también remarcó que más allá de que no quería tocar algunos temas personales, la producción orquestó todo para hacerlo hablar igual. “Sucedían igual o me querían hacer que dé un paso adelante, capaz no me sentía identificado con lo que me estaban diciendo y querían que pase igual”, recordó.

Respecto al cruce que tuvo con Kusnetzoff, el ícono de la cumbia 420 reveló que la discusión fue aún más dura y que editaron lo que le dijo el conductor para que no saliera al aire. “También estuvo editado eso que salió. Estuvo más picante. Andy me dijo: ‘bueno, si algo no te gustó lo podemos editar y cortar’. Y yo estaba ‘no cortés y no edités, piloteala como la tengo que pilotear yo ahora’. Esa parte no salió”, confesó.

Sobre las preguntas relacionadas a su romance con Wanda Nara, Elián señaló: “De lo de Wanda no me escapo, pero me preguntaron de otras cosas que son serias. A mí no me interesa responderlas o no, pero en lo legal tal vez me modifica algo”. Luego, aclaró que no estuvo para nada cómodo con su participación. “En ese momento fue de ortiva la actitud que tuvieron. Pero yo me quedé hasta el final porque siempre tengo la mejor”, sostuvo.

Por último apuntó directamente contra el conductor. “Yo no voy con la intención de cagarte el programa, entonces vos no tenés que tener la intención de arruinarme la carrera”, dijo acerca de la actitud de Andy. “Le dije en un momento ‘así como vengo y te la puedo levantar, también te la puedo tirar abajo y te hago quedar como un bolu... a vos. Pero lo que vas a hacer es editarlo y vos no vas a quedar como un bolu..., solo yo’. Y eso no salió”, remató.