El fuerte enojo de L-Gante en PH, Podemos Hablar: “Me quieren hacer pisar el palito”

L-Gante estuvo de invitado en el programa “PH, Podemos Hablar” que se emite por Telefe y es conducido por Andy Kusnetzoff, en el que también estuvieron presentes Pía Shaw, Karina Mazzocco, Fredy Villareal y Marilina Ross.

La estructura del ciclo televisivo trata de consignas con preguntas que tiene que responder los invitados. Sin embargo, el músico no pudo ocultar su enojo cuando se vio interrogado por el conductor y las periodistas que llevó a un cruce con Andy Kusnetzoff.

L-Gante estuvo de invitado en el ciclo televisivo, pero vivió un tenso momento. Foto: Instagram

Si bien le realizaron varias preguntas sobre su vida, su relación con Wanda Nara fue el tema que más insistieron los presentes por lo que el cantante primero respondió, pero en un momento comenzó a sentirse incómodo.

El cruce entre Andy Kusnetzoff y L-Gante

“¿Estás bien?” le preguntó el conductor a el músico cuando lo notó incómodo en el programa. A lo que L-Gante respondió con sinceridad “No, quedé enojado un poco. Vos me invitás a tu programa, Podemos Hablar. Puede explotar, pero también puede no explotar”.

Luego fue contundente: “Si fuera un chico de mentalidad débil hubiera caído en cada una de las trampitas para pisar el palito que me han dicho, que ustedes no saben que pueden generar problemas personales. Lo tendrían que saber porque son profesionales”.

Al explicar el motivo de su malestar, detalló: “Me pone de mal gusto porque si viene un pibito de mi edad que no está tan pillo, por la forma de hablar de ustedes frente a una cámara, que queda expuesto por todos lados, le iría mal. Yo represento a los pibitos de mi edad que se tienen que enfrentar al mundo, que cosas así le pueden pasar en cualquier lado y hay que estar preparado para todo”.

“Lo quería largar y lo quería decir. Ustedes saben lo que es que te quieran hacer pisar el palito, y yo más que nadie. Entonces sepan que no están hablando con un boludo. Represento a los pibes del barrio, de mi edad sobre todo” continuó.

“Quedé muy enojado. Bastante respetuoso fui. Sobre atrevimientos, que fallen los demás. Yo no voy a ser atrevido porque los demás lo sean”, finalizó con su descargo.

Ante la declaración del cantante, el conductor pidió disculpas y sostuvo que quiere que todos se “vayan contentos”.

“Para mi está saliendo todo de 10. Gracias por el espacio para expresarme”, comentó L-Gante.