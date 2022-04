Zaramay sufrió un accidente durante su presentación en Paryseo, donde se arrojó al público y le quisieron robar uno de sus anillos. Debido a la situación, el cantante argentino de 27 años realizó un descargo y mostró las secuelas del hecho.

En primer lugar, Zaramay compartió un video en su cuenta de Instagram en el que se muestra cómo se arroja al público en Paryseo, ubicado en Isidro Casanova.

Luego, el denominado “Jefe del malianteo” publicó en sus redes sociales varios videos donde se lo ve mostrando su mano. Es que le quedó el dedo mayor hinchado, sin poder quitarse uno de sus anillos. “Qué hago, se rompió y no sale el anillo”, escribió el cantante argentino.

Además, realizó un descargo sobre lo que sucedió al momento del incidente durante su show del sábado 23 de abril y apuntó contra el responsable. “Ves cómo me quedó esto, ayer cuando me tiré al público, un fanático quiso sacarme el anillo, hice fuerza y no pudo”, explicó.

Y agregó: “Mirá cómo me dejaste el dedo. Yo me quedé el anillo, no me lo sacaste, pero jodiste a tu artista, cabrón. Mirá, me dejaste incapacitado y no puedo hacer nada”.

Zaramay y Ovy On The Drums subieron el adelanto de una colaboración

Ovy On The Drums compartió un adelanto de un tema con Zaramay a través de las redes sociales y, según lo que se escucha, parece un malianteo que hasta el momento no tiene fecha de estreno.

“Viene tema con el flaco! Ishhh dímelo @zaramaybaby Un Beat de Mayores”, escribió Ovy On The Drums en su cuenta de Instagram, donde dejó escuchar el principio de la canción.

Por su parte, Zaramay le respondió el posteo con un “Ahora si” y agregó: “Vamos a romper, estamos juntos. Gracias”. En tanto, desde la cuenta de Big Ligas expresaron sobre el cantante argentino: “Es una bestia de la letra. Este chamaco es muy bestia en el lápiz y quien diga lo contrario es un envidioso”.