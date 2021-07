Ovy on the drums salió a responder las críticas tras publicar una foto en Instagram con el futbolista uruguayo Luis Suárez. En ese posteo, el productor recibió recriminaciones por su enfrentamiento con Paulo Londra y contestó con otra publicación.

//Mirá también: Freestyle Master Awards: todos los nominados y las categorías

“Tranquilo en el trabajo , vienen grandes canciones ‚siguen llegando bendiciones , los planetas en línea y riéndome de lo Haters. La buena pa’ tod@s loviuuuuu … no le vamos a bajar!!”, escribió Ovy on the drums.

Ovy on the drums. (Instagram)

Desde que comenzó el conflicto legal entre Paulo Londra y Ovy on the drums, el productor no para de recibir críticas a través de las redes sociales. Es que los fanáticos del cantante cordobés le recriminan que por su culpa no puede sacar música hace dos años.

//Mirá también: Nathy Peluso con Ibai Llanos: el momento en el que hizo de presentadora española

De hecho, el hashtag #FreePaulo se viralizó y aparece cada vez que hay una publicación relacionada a Paulo Londra. Es que el rapero argentino dejó de sacar nuevo temas de un momento para el otro y la noticia generó impacto por su repercusión no sólo a nivel nacional sino también internacional.

Es que Paulo Londra tuvo un conflicto legal con su exproductora Big Ligas, debido a que firmó un contrato con una cláusula que le impide sacar música hasta 2025. En ese sentido, el cantante de 23 años había manifestado que sufrió un engaño.