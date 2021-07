Al siempre dar puntada con hilo, se abrieron las especulaciones. Es que Bizarrap dijo que la próxima BZRP Music Sessions es la de Duki ante la consulta del propio cantante de trap sobre Paulo Londra. Luego, avisó que fue un error.

“¿Cuándo sale la sesión con Paulo Londra?”, le preguntó Duko en broma a Bizarrap, quien respondió: “Duki viene ahora... No no, la tenemos que grabar”.

Cabe recordar que Duki ya se había referido a la session con Bizarrap y manifestó: “Me tengo que juntar con Biza, no se emocionen porque me tengo que juntar con Biza. No lo tenía planeado”.

“Es algo que no lo teníamos preparado. Vamos a hacer la session pero nos tenemos que juntar hacerla, antes de sacar mi session ya tiene otras pactadas, Biza no es un tipo improvisado, las próximas 10 sessions ya las tiene pactadas. Hay que esperar a que llegue el momento de la mía”, había agregado.

A eso se le suma que, en el marco de los 10 millones de suscriptores en YouTube, Biza anunció que la semana que viene lanzará un nuevo tema para celebrar el logro, aunque no dio mayores precisiones.