Duki respondió cuánto falta para que haga su music session con Bizarrap y le puso paños fríos al asunto, a través de un directo desde su cuenta de Twitch.

“Me tengo que juntar con Biza, no se emocionen porque me tengo que juntar con Biza. No lo tenía planeado”, dijo Duki sobre la BZRP Music Sessions que prometió si la Selección argentina ganaba la Copa América.

Y agregó: “Es algo que no lo teníamos preparado. Vamos a hacer la session pero nos tenemos que juntar hacerla, antes de sacar mi session ya tiene otras pactadas, Biza no es un tipo improvisado, las próximas 10 sessions ya las tiene pactadas. Hay que esperar a que llegue el momento de la mía”.

Cabe recordar que en la previa de la final entre la Argentina y Brasil, el artista de trap prometió que si el equipo de Lionel Scaloni salía campeón en el Maracaná, hacía la BZRP Music Sessions.

Duko había argumentado en anteriores oportunidades que nunca iba a ser una session con Biza, ya que consideraba que era para artistas que se querían mostrar y necesitaban promoción. Sin embargo, las última sesión de Nicky Jam terminó con esa tendencia, ya que se trata de uno de los máximos exponentes del reggaetón a nivel mundial.