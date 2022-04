Ovy On The Drums compartió un adelanto de un tema con Zaramay a través de las redes sociales y, según lo que se escucha, parece un malianteo que hasta el momento no tiene fecha de estreno.

“Viene tema con el flaco! Ishhh dímelo @zaramaybaby Un Beat de Mayores”, escribió Ovy On The Drums en su cuenta de Instagram, donde dejó escuchar el principio de la canción.

Por su parte, Zaramay le respondió el posteo con un “Ahora si” y agregó: “Vamos a romper, estamos juntos. Gracias”. En tanto, desde la cuenta de Big Ligas expresaron sobre el cantante argentino: “Es una bestia de la letra. Este chamaco es muy bestia en el lápiz y quien diga lo contrario es un envidioso”.

Cabe recordar que el denominado “Jefe del Malianteo” viene de compartir un adelanto de su próximo tema al que se refirió como “el perreo del año”, que saldrá a la luz en mayo. Además, este sábado 23 de abril se presentará en Paryseo, en Isidro Casanova.

El descargo de Tiago PZK tras su foto junto a Ovy On The Drums

La semana pasada circularon algunas fotos de Tiago PZK junto a Ovy On The Drums, el artista que estuvo involucrado en el conflicto de Paulo Londra y Big Ligas. Debido a esto, Gotti salió a defenderse de las acusaciones.

A través de Twitter, el cantante de Monte Grande expresó: “Gracias a los que me defienden ante las pelotudeces que hablan los haters, los amo mucho pero no le den más cabida a los giles.”

Y para finalizar con la polémica agregó: “Y le pido a la gente que me sigue que por favor jamás le tiren m*erda a otro artista, el hate aunque no lo demostremos nos afecta mucho.”