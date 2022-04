En las últimas horas comenzaron a circular algunas fotos de Tiago PZK junto a Ovy On The Drums, el artista que estuvo involucrado en el conflicto de Paulo Londra y Big Ligas, y salió a defenderse de las acusaciones.

Luego de que salieran a la luz las imágenes, rápidamente en las redes sociales le recriminaron a Tiago PZK que haya posado con Ovy On The Drums, ya que en su momento mostró su apoyo para con Paulo Londra.

Tiago PZK Foto: twitter

A través de Twitter, el cantante de Monte Grande expresó: “Gracias a los que me defienden ante las pelotudeces que hablan los haters, los amo mucho pero no le den más cabida a los giles.”

Y para finalizar con la polémica agregó: “Y le pido a la gente que me sigue que por favor jamás le tiren m*erda a otro artista, el hate aunque no lo demostremos nos afecta mucho.”

Tiago PZK habló de las mujeres que lo inspiraron en su vida

Durante una reciente entrevista, Tiago PZK habló acerca de las mujeres que son una inspiración en su vida y en su carrera profesional. El músico mencionó a su madre y su tía, y también confesó que le gustaría colaborar con Rihanna y Lady Gaga.

“Mi tía fue la que me mostró la música que me hizo ser artista” contó Tiago PZK para XMAG y agregó: “Mi tía que es tatuadora también me aportó ese lado artístico que ven hoy.”

Por su puesto, su madre no podía faltar en la lista de mujeres que lo inspiran. “Mi mamá también es una gran inspiración, un ejemplo de vida” comentó al respecto.

En cuanto a lo musical, Gotti confesó: “En la música tengo muchas inspiraciones. Rihanna y Lady Gaga son las que te puedo decir ahora, realmente me gustaría mucho poder hacer algo con ellas en el futuro, bueno… ¿A quién no le gustaría?”