La China Suárez y Ecko protagonizan el romántico videoclip de “Pasatiempo”

La China Suárez se sumerge en su faceta como cantante y sorprende con el lanzamiento de “Pasatiempo”, su nueva canción junto a Ecko. Dejando de lado las expectativas, la talentosa actriz muestra su habilidad musical con este emocionante tema, cautivando a sus seguidores con una colaboración única con uno de los artistas referentes del género urbano.

Hace unos días, La China Suárez sorprendió a sus seguidores en Instagram con un adelanto de su última canción. Muchos de ellos especularon que podría estar dedicada a su ex, Rusherking, con quien aparentemente la relación no habría finalizado en los mejores términos. Ahora, con el lanzamiento de “Pasatiempo” junto a Ecko, la talentosa artista se acerca una vez más al género urbano canción que ya se ganó muchísimos comentarios en redes sociales.

“Ya lloramos, ahora se baila”, expresó Eugenia con emoción al compartir el tráiler del video, dejando en claro que, después de estrenar la emotiva balada “Desaniversario”, esta nueva canción traería un ritmo mucho más festivo, siguiendo los vibrantes pasos del reggaetón.

La actriz, además, impactó con su interpretación en el videoclip, no solo canta, sino que también actúa junto a Ecko, representando una supuesta relación amorosa. “Te fuiste, me abandonaste y me olvidaste. Sabes que por ti mucho sufría, solo fui un pasatiempo para ti y yo pensaba que era feliz…”, dice parte del estribillo.

La historia del videoclip “Pasatiempo” protagonizado por La China Suárez y Ecko

En el video se narra una conmovedora historia de amor que va desvaneciéndose con el paso del tiempo. En el papel de la enamorada, la China Suárez lucha por mantener la relación mientras su pareja, Ecko, parece perder el interés progresivamente. La emotiva trama se desarrolla a través de escenas que reflejan el esfuerzo y la entrega de la protagonista, contrastando con la aparente indiferencia del otro.

El video culmina con una mirada pícara de la China hacia la cámara, acompañada por las piezas de un juego de Scrabble que forman la palabra “Pasatiempo”. Este simbólico gesto representa la revelación de que, quizás, lo que una vez fue un intenso amor se ha convertido en un simple entretenimiento para la otra persona.