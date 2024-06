Lauty Gram confesó qué es lo peor de salir con la China Suárez: “Es re feo”

Desde hace que Lauty Gram y la China Suárez protagonizan rumores de romance. Aunque ninguno de ellos confirmó ni desmintió las versiones que los vinculan sentimentalmente en el ojo público, el joven cantante de 22 años estuvo invitado al ciclo televisivo Noche al dente (América), donde se sinceró sobre cómo se siente con el interés público en su vida privada y la exposición de su intimidad en los medios de comunicación.

En primer lugar, Lauty habló sobre la responsabilidad que viene con crear contenido en redes sociales: “Desde el primer momento que vos decidís filmarte y subirlo a las redes, sabés que la gente puede hablar, opinar o comentarte lo que se les dé la gana, así sean comentarios buenos o malos”.

Lauty Gram mostró que sigue con la China Suárez con una foto íntima Foto: instagram/lautygramcito

Lauty Gram habló de la diferencia entre las críticas en redes y en portales de noticias

Fer Dente le preguntó si es lo mismo la crítica en las redes que salir en un portal de noticias. Ante la pregunta, Gram contestó: “Hoy en día no me importa nada salir en los portales de noticias. Capaz en los primeros años te bajoneás un poco porque dicen esto o comentan aquello, pero hoy en día, después de cuatro años, ya está. ¡Mirá si me voy a poner triste porque X persona diga tal cosa o comenten lo otro!”.

La prueba de la reconciliación entre la China Suárez y Lauty Gram Foto: instagram/gossipeame

A continuación, Dente planteó una distinción importante: “Claro, pero quizás en las redes la gente comenta cosas por algo que vos compartiste, pero en los portales o programas de espectáculos, de repente, empiezan a hablar de vos por algo que vos no compartís y se meten en tu vida”.

Entonces, el cantante expresó: “Sigo en la misma línea, me da igual. Es re feo que hablen de la vida privada, sobre todo si no lo compartí yo o es algo de lo que no quiero hablar. No se entiende. ¿En qué cabeza cabe que se haga tan pública la vida de una persona con cosas que no quiere mostrar? Eso sí que, después de cuatro años, todavía no lo entiendo”.

Lauty Gram se refirió al equilibrio entre vida pública y privada

Aunque el cantante y la actriz decidieron no confirmar ni desmentir los rumores, las apariciones públicas y la interacción en redes sociales mantienen viva la curiosidad del público. Lauty, sin embargo, se muestra decidido a proteger su vida privada, a pesar de la presión mediática.

La China y Lauty salieron juntos de una fiesta en Punta del Este. Foto: Gentileza

La exposición mediática que el joven de 22 años enfrenta, especialmente con los rumores de su relación con la China, refleja un desafío constante para las figuras públicas. La línea entre lo que se comparte voluntariamente y lo que se expone sin consentimiento es delgada y, a menudo, difusa.

La China Suárez y Lauty Gram juntos de vacaciones en Miami: paseo en yate de lujo y ricas comidas Foto: Instagram

El cantante subraya la importancia de mantener un equilibrio entre su vida pública y privada. A pesar de los rumores y la constante atención de los medios, Lauty Gram se mantiene firme en su postura de no dejar que los comentarios externos afecten su bienestar. “Es crucial recordar que, aunque elegimos ser figuras públicas, también tenemos derecho a nuestra privacidad”, concluyó el joven artista.