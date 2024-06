Cinthia Fernández sorprendió con su look cargado de brillos: “Me voy o me quedo?”

Cinthia Fernández se ha convertido en una verdadera influencer de la moda en las redes sociales. La panelista del programa de espectáculos, Los Ángeles de la Mañana, no solo conquista a la audiencia con sus picantes comentarios y análisis, sino que también enamora a sus miles de seguidores con sus looks impecables y atrevidos.

Cinthia Fernández y Ángel de Brito en LAM

La bailarina sabe cómo sacarle partido a su figura y siempre está a la última moda. Sus looks son una mezcla perfecta de elegancia, sensualidad y osadía, y siempre logran captar la atención de sus fans. Ya sea con vestidos ajustados, conjuntos de transparencias o jeans rotos y crop tops, Cinthia Fernández siempre encuentra la manera de sorprender y dejar sin aliento a sus seguidores.

El sutil cambio de look de Cinthia Fernández que dejó sin palabras a todos Foto: instagram

Además de compartir sus outfits, Cinthia Fernández también suele dar consejos de moda a sus seguidoras y compartir tips de belleza. Sin dudas, Cinthia Fernández se ha convertido en una referente de la moda en las redes sociales, y sus looks son cada vez más esperados por sus miles de fans.

Cinthia Fernández y un conjunto estilo batik Foto: instagram

La bailarina no deja de sorprender a sus seguidores con sus looks impecables y atrevidos. La panelista del programa de espectáculos “Los Ángeles de la Mañana” volvió a robarse las miradas en las redes sociales con un nuevo outfit que dejó sin aliento a sus fans.

La bailarina y panelista competirá en las PASO en el mismo partido que convocó a Amalia Granata en 2019. (Instagram).

Cinthia Fernández volvió a encender las redes con sus brillos

La bailarina compartió en su cuenta de Instagram una foto en la que luce una camisa negra de seda con botones y una falda corta bien ceñida al cuerpo de brillos en franjas que alternaban entre negro y azul. El look, sofisticado y sensual a la vez, resaltaba su figura curvilínea y la hacía ver radiante.

“Lunes y estoy acá ??? Siii en @elejercitodelam LAM Me quedo o me voy?”, escribió Cinthia Fernández al pie del posteo, generando una catarata de comentarios de sus seguidores. En cuestión de horas, la foto acumuló miles de likes y cientos de comentarios, todos ellos elogiando el look de Cinthia Fernández