Como una estrella de rock, Cinthia Fernández deslumbró con ultra escote y mostrando mucha piel

Cinthia Fernández jamás pasa desapercibida, con su estilo audaz y jugado brilla en cada paso que da. En Instagram tiene más de 6 millones de seguidores. Allí deja sin palabras a sus fans con cada look osado que muestra.

Cinthia Fernández paralizó Instagram con una microbikini total black que dejó sin palabras a sus seguidores Foto: instagram

La morocha sabe cómo llamar la atención y captar la mirada de todos. Destaca siempre su figura y elige a la perfección los estilos de las prendas para enamorar a cada paso. En esta ocasión, compartió un look total black con un estilo muy rockero que causó furor entre sus seguidores.

Cinthia Fernández posó con un conjunto completamente negro que se llevó los aplausos de todos. La parte superior, un top estilo corset de cuero ultra escotado dejando la espalda al descubierto y mostrando mucha piel. La parte inferior, un pantalón muy ajustado al cuerpo, resaltando su espectacular figura.

Complementó el look llevando su cabello suelto, con ondas bien marcadas. Para el maquillaje optó por delineado negro para los ojos, sombras oscuras y lápiz labial en tono rosado con brillos.

Cinthia Fernández robó suspiros con un look total black cargado de sensualidad

La influencer destaca por su carisma y audacia. Avasallante siempre apuesta por ir por todo y dar sus opiniones sin pelos en la lengua. En esta ocasión encandiló con un look ultra sexy con un estilo muy rockero y lo acompañó de una reflexión para la vida.

Cinthia Fernández apostó por un corset mega escotado que se llevó la mirada de todos y compartió con sus fans una frase para que apliquen en su día a día: “Tenemos el nivel de nuestros enemigos … Así que elige bien con quien pelearte”.

No hay dudas de que la famosa siempre destaca con sus looks cargados de sensualidad y belleza, además deja al descubierto mucha piel. Sus seguidores no dudan en dejarle mensajes y likes.