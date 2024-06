Coti Romero desafió los límites de Instagram y subió una foto con una microbikini diferente: peluche y lentejuelas.

Coti Romero, luego de su paso por Gran Hermano, se ha convertido en una auténtica reina de las redes sociales. Su perfil de Instagram está plagado de apuestas vanguardistas y audaces que la posicionan como una it girl a seguir.

Uno de los últimos looks de Coti Romero no ha sido para menos. La exparticipante de Gran Hermano ha deslumbrado a sus seguidores con una microbikini de alto impacto que no ha dejado indiferente a nadie.

El look infartante con el que conquistó Coti Romero

Coti Romero subió a su cuenta de Instagram un posteo que ya superó los 200 mil corazones rojos y también los cientos de comentarios llenos de emojis enamorados y fueguitos.

“Q mina loco”, escribió una de sus seguidoras en la imagen que se la ve a la exparticipante de Gran Hermano posando muy hoy con una microbikini.

El impactante outfit de Coti Romero se trata de un traje de baño de dos piezas confeccionado en peluche rosa chicle y adornado con apliques de estrellas de lentejuelas plateadas y brillos, detalles que están en auge y prometen seguir en boga por mucho tiempo.

El corpiño triangular de la microbikini es sencillo, pero a la vez elegante, mientras que la bombacha colaless de tiro alto es diminuta y sensual. Para darle un toque aún más original, la influencer ha añadido un pantalón marrón estampado con dibujos geométricos en negro que lleva levemente desabrochado.

En cuanto al beauty look, la joven ha optado por un maquillaje llamativo con un delineado extremo estilo cat eye en negro azabache, acompañado de máscara de pestañas, rubor, iluminadores para un efecto glowy y un labial rojizo.

Para completar el look, ha llevado el pelo suelto con raya al costado y ondas naturales. Sin duda, Coti Romero cómo causar sensación con sus looks atrevidos y originales.