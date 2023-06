Coti Romero fue protagonista del nuevo videoclip de Kaleb Di Masi y en las redes dijeron que copió a Julieta Poggio

Desde que Coti Romero se hizo conocida en el mundo del espectáculo, no deja de sorprender a todos sus fanáticos. Esta vez, la correntina fue protagonista del videoclip de la nueva canción de Kaleb Di Masi y, aunque muchos la felicitaron por su participación, otros aseguraron que le copió a Julieta Poggio.

El cantante argentino fue quien anunció el lanzamiento de su nueva canción ‘Malcriada’, video en el que Coti aparece todo el tiempo y cuenta con más de 800 mil visitas en YouTube y más de 1000 comentarios.

Coti Romero junto a Kaleb Di Masi. Foto: Instagram

“¿Podrían haber elegido una mejor protagonista? Obvio que no”, “gran elección”, “toda la buena onda para Coti, todas tienen el derecho de brillar”, “que linda la protagonista”, fueron algunos de los tantos comentarios positivos que recibió la ex participante de Gran Hermano.

Sin embargo, algunos internautas se tomaron el tiempo de comparar a Coti con Julieta Poggio, quien hizo el protagónico de ‘Mal ahí', la canción de Flor Vigna. “Si Julieta hace puchero, ella hace puchero, si Julieta hace ravioles, ella hace ravioles”, expresó una seguidora por la reciente participación de la actriz.

El comentario de una seguidora sobre Coti Romero. Foto: Captura de pantalla

Julieta Poggio contó los motivos por los que no quiere tener relación con Coti Romero

Pese a que al principio del reality Coti y Julieta se llevaban muy bien, tuvieron una pelea que hizo que su amistad se terminara por completo. Incluso, ahora que están fuera de la casa las jóvenes no se hablan.

En una entrevista con Pablo Agustín, Poggio reveló que “no fue la jugada lo que le dolió, fueron otras cosas que vio en algunos clips”. “No soy boluda obvio. La verdad es que salí de la casa y escuché las cosas que había dicho de mi, cosas feas de cuando éramos amigas”, agregó.

Al ser consultada si tuvo una charla con Coti, Julieta dijo que no existió. “No, no tengo intenciones por lo que te dije, no por la jugada en sí, sino por las cosas que escuché en varios clips”, repitió la joven de 21 años.