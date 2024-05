El incómodo momento entre Mirtha Legrand y Darío Barassi: “¿Vos querés adelgazar?”

Mirtha Legrand es una de las conductoras más queridas y con mayor trayectoria de la televisión argentina. Con sus clásicos programas “La noche de Mirtha” brilla en la televisión, y en el cual asisten figuras destacadas del entretenimiento y la política del país.

En la noche del sábado estuvieron de invitados: Darío Barassi, Jorgelina Aruzzi, Peto Menahem, Yayo Guridi y Jorge Geffner. En ese contexto, la conductora tuvo un incómodo momento con el conductor Barassi que generó tensión en el programa cuando le preguntó directamente sobre su cuerpo.

El tenso momento entre Mirtha Legrand y Darío Barassi en “La noche de Mirtha”

“¿Vos querés adelgazar?”, preguntó sin filtro Mirtha Legrand. Lo que llevó a que el conductor se mostrara incómodo con la situación, pero sonrió y le respondió: “Eh... ¿Vamos a un corte?”, causando risas entre los presentes de la mesa.

La diva le preguntó al conductor y actor sobre su estado físico.

Luego, Barassi le respondió: “Vos sabés que fui el único que no comió. Ahora estoy probando, que están de moda, unas inyecciones. No estoy recomendando hacer nada, obviamente hay que ver médicos. La verdad que desconozco, pero obviamente me estoy haciendo ver con un clínico, un cardiólogo y un nutricionista. Pero sí, la verdad que necesito frenar un poco. Justo el año pasado se me descontroló todo un poco”.

Ante esto, La Chiqui le consultó: “¿Comés mucho?”. “Como mucho cuando estoy solito. Por eso recién hacía un chiste con Peto que todos habían comido la entrada y yo ni la toqué”, expresó el conductor.

Luego, Mirtha quiso saber si a Darío Barassi le gustaba cocinar, a lo que él respondió: “Sí, me gusta cocinar. Pero también es verdad que tengo mucha carga horaria por el trabajo, entonces como en el canal muchas veces y me doy mil gustos. La gente que viene a jugar me trae regalos, entro al camarín y hay una avalancha de alfajores. La verdad no tengo tanta fuerza de voluntad, me tiento muy fácil”.