A sus 97 años, Mirtha Legrand reconoció las cirugías estéticas a las que se sometió

Mirtha Legrand siempre da que hablar. A sus 97 años, se la ve espléndida y con una lucidez envidiable. Al frente de su programa La noche de Mirtha, por la pantalla de El Trece, sigue atenta la actualidad y no deja de reflexionar ni opinar sobre el país en el que vivimos. En una entrevista con Héctor Maugeri, director de la Revista Caras, “La chiqui” hizo algunas confesiones inesperadas.

Por ejemplo, La Diva reveló ciertos tratamientos estéticos a los que se sometió con el objetivo de verse y sentirse mejor porque, como ella siempre dice: “Como te ven te tratan y si te ven mal te maltratan”. Cuando la cámara se posó sobre las piernas de Mirtha el entrevistador se las elogió a lo que Legrand respondió: “Últimamente me las están elogiando mucho. Esto de mostrarlas no lo he hecho jamás, es la primera vez que lo hago”.

Los mejores looks de Mirtha Legrand. / Gentilezza

Fue allí que Maugeri aprovechó y le preguntó: “¿Se hizo muchas cirugías? ¿Se hizo la carita?”. Sincera “La chiqui” contó: “Sí, una vez me operé, hace muchos años y quedé fantástica. Y nunca más”.

Sobre el paso del tiempo y su vigencia en los medios, Legrand opinó: “¡Que felicidad estar viva y trabajando! Haciendo lo que me gusta!”. Y continuó: “Yo debo de ser única en el mundo a esta edad en el ambiente artístico, no hay una sola persona que esté trabajando y que le vaya bien, por suerte”.

Mirtha Legrand habló sobre hacerse mayor

Sobre el paso del tiempo, la Diva remarcó: “No me acuerdo cuándo fue que empecé a decir mi edad pero tanto que lo ocultaba, que decía que no digan mi edad y durante años era una cosa terrible”.

Mirtha Legrand explicó cómo su posición al respecto cambió al empezar a sentir orgullo de estar vigente y súper activa. “Y de pronto, no me pregunten cómo ni cuándo ni dónde ni por qué, empecé con que ya soy grande e iba a decir que edad tengo. Y así fue”.