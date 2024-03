Benjamín Vicuña recordó a Blanca, la hija que tuvo con Pampita: “Duerme tranquila mi niña”

Como el 8 de cada mes, Benjamín Vicuña recordó a Blanca, la hija que tuvo con su ex esposa Pampita, y falleció a los seis años producto de una infección. La pequeña murió el 8 de septiembre de 2012 en la Clínica Las Condes, Chile, tras haber sido trasladada desde México, donde comenzó la enfermedad mientras estaba de vacaciones junto a su familia.

Para recordarla, Benjamín Vicuña publicó una foto inédita junto a Blanquita en sus historias de Instagram. “Duerme tranquila, mi niña”, escribió el actor en la imagen en la que se lo ve descansando, abrazado a su hija cuando todavía era una bebé. Sobre la imagen el ex de la China Suárez agregó el número 8 y el símbolo del infinito.

Benjamín Vicuña y Blanca. Foto: Instagram

Sobre cómo transita el duelo Pampita, hace poco contó en la mesa de Mirtha Legrand: “Todos los 8 para mí son un día muy especial, siempre lo digo, no es un día especial solamente el aniversario de la partida de mi hija sino que todos los meses es un día especial que yo recuerdo mucho y que también me permito sentir más ese día. Ya mi familia lo sabe, que tengo este día en el que todos saben que si mamá quiere está más reservada, como más intimista todo, pongo flores, pongo una velita, que se recuerda en casa constantemente con ese 8”.

Pampita, junto a Blanca Vicuña Ardohain, su angelito. (Archivo)

El recuerdo de Blanca, la hija de Pampita y Benjamín Vicuña

El año pasado, Benjamín Vicuña publicó Blanca, la niña que quería volar, un libro que escribió para homenajear a su hija. Entre las desgarradoras experiencias que describe está la del funeral de la pequeña. “El día del funeral de Blanquita visité mi propia muerte, mi propio entierro. Fue el fin de una era, de una vida”, escribió Vicuña. Y agregó: “Me tocó vestir a mi hija para su funeral. Y digo me tocó porque una amiga de Carolina me llamó y me dijo ‘Benjamín, necesito que vengas a vestir a Blanca’”.

En tren de confesiones, el actor siguió: “Lo que me pedía era espantoso, una pesadilla, y por eso mi primera reacción fue negarme. Yo no voy a hacer eso. Me quería quedar con la imagen de mi hija corriendo en un tobogán, en la cama, saltando, cantando… pero la amiga de Carolina no me dejó margen”.