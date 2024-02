El emotivo recuerdo de Pampita sobre su hija Blanca Vicuña y el especial pedido que le hizo

Pampita es una de las famosas más reconocidas y queridas del país, que tiene una extensa trayectoria como modelo de las marcas más importantes y como figura de los medios de comunicación. Carolina es madre de 5 hijos: Blanca, Bautista, Beltrán, Benicio, los hijos que tuvo con Benjamín Vicuña, y Ana, su hija fruto de su matrimonio con Roberto García Moritán.

La modelo atravesó uno de los momentos más difíciles de vida cuando el 8 de septiembre de 2012 su hija mayor Blanca Vicuña murió a causa de una neumonía hemorrágica. Lo que generó un gran dolor en Pampita, con el tiempo pudo seguir con su vida y rodeada de sus hijos, se separó del actor chileno y volvió a apostar al amor con Roberto García Moritán.

Pampita junto a sus hijos y su marido Roberto García Moritán Foto: Instagram

El conmovedor relato de Pampita al hablar de su hija fallecida Blanca Vicuña

A pesar de la pérdida y el dolor, la modelo prefiere no hablar mucho del tema y llevar el duelo en silencio. Sin embargo, Pampita estuvo de invitada en el programa de Mirtha Legrand y allí habló de sus hijos y en especial de Blanca.

Pampita con su hija Blanca y Benjamín Vicuña Foto: Pampita

“Todos los 8 para mí son un día muy especial, siempre lo digo, no es un día especial solamente el aniversario de la partida de mi hija sino que todos los meses es un día especial que yo recuerdo mucho y que también me permito sentir más ese día”, comenzó su relato la modelo.

“Ya mi familia lo sabe, que tengo este día en el que todos saben que, si mamá quiere estar más reservada, como más intimista todo, que pongo flores, pongo una velita, que se recuerda en casa constantemente con ese ocho”, agregó Pampita.

Al contar el pedido especial que le hizo a su hija, expresó: “Yo estaba un 8 de febrero haciendo un comercial en Chile... siempre me costó no poder ir al cementerio cuando quiero, los días que quiero, porque tengo que cruzar la cordillera. Ella está ahí. Termino el comercial, le llevo unas flores... es como un ritual. Siempre vamos. De casualidad estaba ahí y lo hacía más especial”.

Pampita con su hija Blanca, quien falleció en 2012 Foto: Pampita

“Empiezo a charlar, contacto directo, como yo tengo contacto especial siempre. Entonces dije ‘creo que ya pasaron tantos años, me parece que te voy a pedir algo’... Nunca quiero pedir nada, porque soy re agradecida por todo lo que tengo. ‘Pero sabés qué quiero, quiero un amor bueno, pero de verdad, que quiera hacer familia, que ame a tus hermanos, que me acompañe en el día a día, que entienda mi trabajo’. Era pedir un montón, no era tan fácil”, continuó la famosa.

“Pero lo pedí como nunca en la vida, lo pedí con lágrimas, con emoción. ‘Yo quiero amor en mi vida’. Porque todo lo demás lo tengo... fue la única cosa que he pedido al cielo. Y bueno, meses después apareció Robert con todo eso que yo había pedido”, concluyó emocionada la modelo.