Benjamín Vicuña contó por qué no trabajaría con Pampita: “Ni siquiera es por la incomodidad”

Benjamín Vicuña es uno de los actores más populares y queridos del mundo artístico. Con su carisma y simpatía ha logrado conquistar el corazón del público argentino. De perfil bajo, son pocas las entrevistas que brinda contando detalles de su vida privada. En esta ocasión reveló si trabajaría con alguna de sus exparejas y no dudó en responder a la pregunta.

Benjamín Vicuña contó por qué no trabajaría con Pampita

El actor, al ser consultado sobre si compartiría algún proyecto laboral con alguna de sus exparejas, respondió: “Ni siquiera es por la incomodidad. A veces porque también el foco se pone en otro lugar. Esa decisión de trabajar o no con ex tiene que ver con que tal vez el proyecto exige que el foco se ponga en el tema”

“Por ahí uno tiene que sacrificar y decir ‘prefiero en esta no estar’ porque se desvía el tema, más allá de la incomodidad o de la comodidad o de si terminaste bien o mal”, explicó Benjamín Vicuña

En diálogo con LAM, el actor reflexionó: “Yo sé que no nos van a creer, pero lo que buscamos es que nuestro trabajo hable por nosotros. Cuando uno hace una película lo que buscamos es que se hable de la historia, lo mismo con una obra de teatro. Trabajar con un ex no ayuda mucho en ese sentido”

Benjamín Vicuña reveló un emotivo momento con su hija Blanca

El actor compartió con sus seguidores en Instagram un video en donde cuenta con mucha emoción, un sueño en donde su hija Blanca, fallecida en el año 2012, le reveló que Pampita estaba embarazada de Benicio.

Benjamín, muy emocionado, relató: “Supe que Carolina estaba embarazada de Benicio a través de Blanca. Yo, que estaba trabajando en Estados Unidos, me enteré antes que ella, que en ese momento estaba en Uruguay”.

Benjamín Vicuña reveló un emotivo momento con su hija Blanca / Foto: Instagram Foto: Benjamín Vicuña

“En el sueño, Blanca me dijo: ‘andá. Cuida a mamá. Pasa esto...’. Yo soy un tipo lleno de contradicciones. Un trabajador como todos: que tiene problemas, que sale a pagar colegios y abogados. Pero, a veces, tengo una sensibilidad y conexiones muy profundas que intento disfrutar”, contó Benjamín Vicuña, muy emocionado al recordar el sueño.