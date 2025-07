Graciela Alfano mandó al frente a Benjamín Vicuña en medio del escándalo con la China Suárez: “Se le escapó la hija”

Graciela Alfano es una exvedette argentina, modelo y actriz que fue un ícono en los 80 y 90. La famosa siempre se caracterizó por opinar sin filtros de lo que piensa y es por eso que se metió en la polémica del WandaGate, se mostró del lado de la China Suárez. Ahora, volvió a opinar del escándalo y contó una anécdota con Benjamín Vicuña.

El actor chileno viene de vivir una polémica semana con la China Suárez luego de que la actriz lo acusara públicamente de mal padre, de violencia psicológica y de problemas con adicciones. Lo que llevó a poner en el foco el rol de padre de Vicuña.

Benjamín Vicuña y la China Suárez

Graciela Alfano se metió en la polémica y revivió un encuentro que tuvo con Vicuña y sus hijos, quien es su vecino. El hecho fue el 12 de marzo del año 2022 cuando los actores ya estaban separados.

Graciela Alfano expuso a Benjamín Vicuña tras el cruce con la China Suárez

La exvedette habló en Mujeres Argentinas y reveló la actitud que tuvo el actor chileno con su hija Magnolia que llamó la atención. “Tengo una prueba curiosa de una mañana que volvía de gimnasia con una amiga”, comenzó su relato la famosa.

Benjamín Vicuña y Graciela Alfano

“Me dirigía a la estación de servicio, que es en la esquina de mi casa, y veo a una nena descalza, caminando entre los autos, una rubiecita preciosa. Le preguntamos cómo se llamaba y nos dijo ‘Magnolia’”, señaló en referencia a la hija de los actores.

“Miré y estaba el papá, Benjamín, con Amancio en los brazos. Lo veo venir, se le había escapado la chica. Puede suceder, esto no significa, qué se yo lo que pasó. Pero esto no me lo contó nadie, lo viví yo, pasó“, contó Graciela Alfano.

“Entramos con la nena y mi amiga adentro, entre él, y luego nos sacamos una foto. Sí, no estaba muy prolijo, se lo puede ver. No estaba muy pulcro que también puede pasar cuando tenés los chicos en la cabeza”, agregó a su anécdota la exvedette.

“Lo curioso es que cuando nos sacamos la foto, al varoncito, a Aman, lo tenía mi amiga en la mano mientras que Magnolia nuevamente daba vueltas entre las mesas descalza. Tal vez a la nena le guste estar descalza, desconozco”, contó.

Asimismo, Graciela Alfano comentó: “Me ocupé de ver qué día era. Era el 12 de marzo del año 2022, ya estaban separados Vicuña y Eugenia Suárez. A ver, nos puede pasar, puede escaparse un niño, la nena puede tener un capricho de sacarse los zapatos, pero esto es lo que yo vi”.