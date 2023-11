Mirtha Legrand le preguntó a Pampita cuánto pesa y su respuesta sorprendió

Pampita es una de las figuras públicas más buscadas y queridas del país, a lo largo de su carrera supo ganarse el cariño del público en su paso por los medios de comunicación, como modelo y conductora.

La modelo estuvo de invitada en el programa “La noche de Mirtha Legrand” junto a Baby Etchecopar, Luis Juez y Flavia Palmiero. Durante su presentación en el ciclo televisivo, la famosa habló de su marido, hijos y sus distintos trabajos.

La pregunta de Mirtha Legrand a Pampita sobre su peso y alimentación

En el tramo final del programa cuando estaban por comer el postre, a la conductora le generó intriga el peso y la contextura física de la modelo. Por lo que, fiel a su estilo, le preguntó sin filtros por su peso y por qué es delgada.

“Qué rico parece ese postre, qué buen aspecto tiene. ¿Vos comés de todo, Caro?” le preguntó Mirtha Legrand a Pampita. A lo que la modelo respondió: “Sí, como un montón”.

“¿Y no engordás?”, continuó la “diva de los almuerzos”. Por lo que Pampita comentó: “Mi genética es así. Al contrario, si trabajo mucho me pongo muy flaca y tengo que comer más todavía. Voy para abajo, en lugar de ir para arriba. Pero soy así. No sé, mis huesos…”.

Ante esta respuesta, la conductora insistió y quiso saber el peso de la modelo: “¿Cuánto pesás?”. Pampita contestó con su característica sonrisa: “52 kilos”.

“Es poco 52, pero pensaba menos”, agregó “La Chiqui”. “Porque yo soy chiquita de tamaño”, confesó la top model ante el comentario de la conductora.

Pampita también habló de la crianza y cómo hace para estar presente en su casa cuando tiene mucho trabajo. “Los chicos de por sí van doble escolaridad. Ellos también tienen su rutina. Para cuando yo me voy al bailando ellos ya están prácticamente acostados. Con todo lo que hacemos logramos organizarnos igual para poder comer juntos”, comentó la modelo.