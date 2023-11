Pampita reveló la conexión especial que existe entre su hija Ana García Moritán y su papá

Pampita es una de las modelos más icónicas y queridas del país. Tiene una extensa trayectoria en las pasarelas, como embajadora de marcas importantes y también brilló en la conducción de programas de entretenimiento.

Pero no solo eso, sino que la modelo es madre y se dedica a tiempo completo ellos para estar pendiente de cada necesidad o paso que dan sus hijos: Blanca (quien falleció en 2012), Bautista, Beltrán y Benicio, los hijos que tuvo con Benjamín Vicuña y Ana García Moritán, la pequeña fruto de su relación con Roberto García Moritán.

Pampita contó el vínculo que une a su hija Ana con su papá Guillermo Foto: Instagram

La modelo está muy pendiente de sus hijos y en especial de la más chica de la casa, quien hace poco cumplió dos años y ya es toda una celebridad en el mundo virtual. En una entrevista que dio la conductora confesó el motivo por el que decidió ponerle Ana a su hija.

El motivo detrás del nombre de Ana, su hija más chica

Pampita contó que la decisión del nombre que está relacionada con su padre Guillermo Ardohain, quien falleció cuando ella tenía seis años. Lo cierto es que ella se llama Ana Carolina Ardohain, pero es conocida por todos como Pampita.

“Yo me llamo Ana y mi papá me dijo así siempre. Él eligió ese nombre y me llamó así. Mi papá se fue cuando yo era muy chiquita y no me llamaron más así, me empezaron a decir Carolina... Y siempre sentí que había desaparecido esa parte de mí”, contó emocionada la modelo.

Por lo que ella y Roberto García Moritán eligieron de nombre Ana para su hija como un recuerdo de su padre y la forma en que la llamaba cuando Pampita era chica.

La modelo sintió que de esa manera honra el recuerdo de su padre y comparte nombre con su pequeña.