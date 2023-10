Pampita contó la verdad sobre los rumores de separación de Roberto García Moritán: “Venía invicta”

Hace varios días que surgió los rumores de una posible crisis en el matrimonio de Pampita y Roberto García Moritán. La pareja lleva casada 4 años y son padres de la pequeña Ana. Sin embargo, cada vez es más fuerte el comentario de que una famosa pareja se separó.

Lo cual surgió cuando Yanina Latorre en LAM sostuvo que tenía información de la separación de una pareja explosiva del mundo del espectáculo.

Pampita habló de los rumores de separación de Roberto García Moritán Foto: twitter

A pesar de que la pareja se sigue mostrando junta en lugares público y no hablaron de los rumores. Hasta se sabe que el empresario va algunas noches a buscar a Pampita a la salida del Bailando 2023. Esta vez fue la modelo quien decidió romper el silencio y decir la verdad de su relación.

Qué dijo Pampita sobre los rumores de separación

La modelo habló con Socios del Espectáculo y dejó en claro que con su marido está todo bien y que solo fueron rumores que salieron de las redes sociales. “Me causa gracia que me pregunten cómo estoy porque para nosotros siempre estuvo todo bien”, expresó Pampita con una sonrisa.

Luego aclaró que es normal que pasen estas cosas en los medios de comunicación y que es parte del juego, por lo que ella se toma con humor.

“En este matrimonio es la primera vez que nos inventan una crisis, yo sé que es así en el medio, cada tanto sucede”, comentó la modelo.

Y agregó con humor: “Venía invicta, en estos cuatro años no me inventaron nada, estaba re tranqui, igual no pasa nada porque uno por las redes lo desarticula muy rápido”.

Por lo que dejó en claro que está más enamorada que nunca de su marido y que los rumores siempre están, pero lo importante es aclarar.

Además, opinó sobre la polémica de Zaira Nara en la renuncia del Bailando y expresó: “Hay que estar ahí para saber lo que pasa, y obviamente se entiende su posición”.